Власти Черногории призвали наказать Сербскую церковь за собрание верующих

БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории призвал прокуратуру страны немедленно отреагировать на проведение Сербской православной церковью (СПЦ) собрания верующих на праздник.
Во вторник в Черногории отмечается праздник одного из самых почитаемых на Западных Балканах и в мире сербских святых – чудотворца Василия Острожского, подвижника XVII века. Днем по согласованию с властями посещение верующими скального монастыря Острог проходило при соблюдении социальной дистанции, обязательной дезинфекции и других мерах защиты. Вечером у соборного храма Святого Василия Острожского в городе Никшич собрались несколько тысяч человек на службу, они прошли крестным ходом по улице.
"Совместные усилия и достигнутые результаты всех структур и граждан по сохранению здоровья и жизней сегодня грубейшим образом попытались разрушить противозаконным собранием в Никшиче", - заявил черногорский кабмин в Twitter.
"NKT призывает прокуратуру и главного госпрокурора немедленно, уже сегодня вечером безотлагательно принять законные меры согласно своим полномочиям и начать процедуры в отношении организаторов противозаконного и несущего эпидемиологические риски собрания", - указало правительство.
Сербскую церковь также обвинили в несоблюдении договоренностей с Национальным координационным советом по инфекционным заболеваниям. Ранее управление полиции Черногории заявило, что "все, кто не соблюдал договоры и обещания, данные полиции, будут отвечать и ощутят последствия".
По сообщениям местных СМИ, полиция задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и еще семь священников СПЦ.
Правительство страны с 11 мая разрешило проведение церковных служб при нахождении одного человека на 10 квадратных метрах внутри храма и до 20 человек снаружи.
Руководитель правового совета Митрополии Черногорско-Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич в начале мая заявил РИА Новости, что власти Черногории используют ограничительные меры из-за COVID-19 для борьбы с СПЦ полицейскими методами.
Прокуратура Черногории ранее распорядилась установить участников отпевания и похорон известного и уважаемого протоиерея Момчило Кривокапича в городе Котор 30 апреля. Ранее митрополита Черногорско-Приморского СПЦ Амфилохия вызвали для дачи объяснений в прокуратуру после участия в похоронах историка Владимира Йовичевича 23 апреля. На праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) 12 апреля полиция препроводила сербского владыку и еще десять духовных лиц после литургии в участок, где с них часами брали объяснения.
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