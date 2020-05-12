Власти Черногории призвали наказать Сербскую церковь за собрание верующих

БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории призвал прокуратуру страны немедленно отреагировать на проведение Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории призвал прокуратуру страны немедленно отреагировать на проведение Сербской православной церковью (СПЦ) собрания верующих на праздник.

Во вторник в Черногории отмечается праздник одного из самых почитаемых на Западных Балканах и в мире сербских святых – чудотворца Василия Острожского, подвижника XVII века. Днем по согласованию с властями посещение верующими скального монастыря Острог проходило при соблюдении социальной дистанции, обязательной дезинфекции и других мерах защиты. Вечером у соборного храма Святого Василия Острожского в городе Никшич собрались несколько тысяч человек на службу, они прошли крестным ходом по улице.

"Совместные усилия и достигнутые результаты всех структур и граждан по сохранению здоровья и жизней сегодня грубейшим образом попытались разрушить противозаконным собранием в Никшиче", - заявил черногорский кабмин в Twitter

"NKT призывает прокуратуру и главного госпрокурора немедленно, уже сегодня вечером безотлагательно принять законные меры согласно своим полномочиям и начать процедуры в отношении организаторов противозаконного и несущего эпидемиологические риски собрания", - указало правительство.

Сербскую церковь также обвинили в несоблюдении договоренностей с Национальным координационным советом по инфекционным заболеваниям. Ранее управление полиции Черногории заявило, что "все, кто не соблюдал договоры и обещания, данные полиции, будут отвечать и ощутят последствия".

По сообщениям местных СМИ, полиция задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и еще семь священников СПЦ.

Правительство страны с 11 мая разрешило проведение церковных служб при нахождении одного человека на 10 квадратных метрах внутри храма и до 20 человек снаружи.

Руководитель правового совета Митрополии Черногорско-Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич в начале мая заявил РИА Новости, что власти Черногории используют ограничительные меры из-за COVID-19 для борьбы с СПЦ полицейскими методами.

Прокуратура Черногории ранее распорядилась установить участников отпевания и похорон известного и уважаемого протоиерея Момчило Кривокапича в городе Котор 30 апреля. Ранее митрополита Черногорско-Приморского СПЦ Амфилохия вызвали для дачи объяснений в прокуратуру после участия в похоронах историка Владимира Йовичевича 23 апреля. На праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) 12 апреля полиция препроводила сербского владыку и еще десять духовных лиц после литургии в участок, где с них часами брали объяснения.