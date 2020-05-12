Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T23:58
https://ria.ru/20200512/1571349703.html
Власти Черногории призвали наказать Сербскую церковь за собрание верующих
https://cdn21.img.ria.ru/images/149793/37/1497933763_0:0:3058:1721_1036x0_80_0_0_e046d76cca92e94a9b34462efca39c82.jpg
РИА Новости

Власти Черногории призвали наказать Сербскую церковь за собрание верующих

23:58 12.05.2020
1198
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЧерногория
Черногория
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Черногория. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории призвал прокуратуру страны немедленно отреагировать на проведение Сербской православной церковью (СПЦ) собрания верующих на праздник.
Во вторник в Черногории отмечается праздник одного из самых почитаемых на Западных Балканах и в мире сербских святых – чудотворца Василия Острожского, подвижника XVII века. Днем по согласованию с властями посещение верующими скального монастыря Острог проходило при соблюдении социальной дистанции, обязательной дезинфекции и других мерах защиты. Вечером у соборного храма Святого Василия Острожского в городе Никшич собрались несколько тысяч человек на службу, они прошли крестным ходом по улице.
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
3 мая, 09:16Распространение нового коронавируса
Сербская православная церковь обвинила власти Черногории в притеснениях
"Совместные усилия и достигнутые результаты всех структур и граждан по сохранению здоровья и жизней сегодня грубейшим образом попытались разрушить противозаконным собранием в Никшиче", - заявил черногорский кабмин в Twitter.
"NKT призывает прокуратуру и главного госпрокурора немедленно, уже сегодня вечером безотлагательно принять законные меры согласно своим полномочиям и начать процедуры в отношении организаторов противозаконного и несущего эпидемиологические риски собрания", - указало правительство.
Сербскую церковь также обвинили в несоблюдении договоренностей с Национальным координационным советом по инфекционным заболеваниям. Ранее управление полиции Черногории заявило, что "все, кто не соблюдал договоры и обещания, данные полиции, будут отвечать и ощутят последствия".
По сообщениям местных СМИ, полиция задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и еще семь священников СПЦ.
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
4 марта, 08:00Религия и мировоззрение
"Святыни не отдадим!" На Балканах готовятся к новому противостоянию
Правительство страны с 11 мая разрешило проведение церковных служб при нахождении одного человека на 10 квадратных метрах внутри храма и до 20 человек снаружи.
Руководитель правового совета Митрополии Черногорско-Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич в начале мая заявил РИА Новости, что власти Черногории используют ограничительные меры из-за COVID-19 для борьбы с СПЦ полицейскими методами.
Прокуратура Черногории ранее распорядилась установить участников отпевания и похорон известного и уважаемого протоиерея Момчило Кривокапича в городе Котор 30 апреля. Ранее митрополита Черногорско-Приморского СПЦ Амфилохия вызвали для дачи объяснений в прокуратуру после участия в похоронах историка Владимира Йовичевича 23 апреля. На праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) 12 апреля полиция препроводила сербского владыку и еще десять духовных лиц после литургии в участок, где с них часами брали объяснения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
1 марта, 09:46Религия и мировоззрение
Молодежь в Черногории поддержала шествия в защиту Сербской церкви
2000610
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РелигияСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияВ мире
Рекомендуем
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил Вахита Усмаева вице-премьером Чечни
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Пожар в 22-этажном доме на юге Москвы
На юге Москвы произошел пожар в 22-этажном жилом доме
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине рассказали о сроках визита Зеленского в США
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Московские власти назвали цены на маски для продажи в метро
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Молодой человек смотрит трансляцию акции Бессмертный полк на Красной площади в Москве
Политики призвали наказать присылавших фото нацистов в "Бессмертный полк"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11На Украине за сутки выявили 402 случая заражения коронавирусом
09:06В Кузбассе за сутки утонули двое детей
09:06Кремлевский врач рассказал о сложностях работы в защитном костюме
09:01В Тамбовской области за сутки 60 человек выздоровели от COVID-19
08:54РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
08:54В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:53В России провели более 5,9 миллиона тестов на коронавирус
08:52В Петербурге двух человек эвакуировали с балкона горящей квартиры
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
Лента новостейМолния