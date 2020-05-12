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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T23:59
https://ria.ru/20200512/1571349659.html
В Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_6a1af55d769f7143b186045f17aff468.jpg
РИА Новости

В Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за COVID-19

23:57 12.05.2020 (обновлено: 23:59 12.05.2020)
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Сенатор США Линдси Грэм сообщил во вторник, что внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19.
Законопроект "Об ответственности за COVID-19" предлагает президенту Дональду Трампу вводить санкции, если КНР не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания.
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"Я уверен, что без обмана со стороны Коммунистической партии Китая вируса здесь, в США, не было бы. Китай отказывается позволить международному сообществу провести расследование в лаборатории в Ухане. Они отказываются разрешить расследование того, как началась вспышка. Я уверен, что Китай никогда не будет сотрудничать ни с одним серьезным расследованием, если его не заставить", - сообщил Грэм в пресс-релизе.
Законопроект поддержали еще восемь сенаторов-республиканцев.
Законопроект предлагает в течение двух месяцев подтвердить конгрессу, что КНР предоставила полный отчет по возникновению пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей. Заодно Грэм требует освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии.
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"Без данного подтверждения президенту будет разрешено наложить санкции - такие, как заморозка активов, запрет на въезд, отзыв виз, запрет финансовым институтам США давать кредиты или заниматься андеррайтингом для бизнеса в Китае, запрет китайским фирмам размещать свои ценные бумаги на американских биржах", - говорится в заявлении.
Перспективы законопроекта неясны. Трамп критикует Китай и публично размышляет о том, как заставить Пекин "заплатить цену" за пандемию. При этом демократы, у которых большинство в палате представителей не поддерживают идею введения санкций против КНР из-за вируса.
КНР все обвинения США в недостаточной прозрачности отвергает.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаГонконгКоронавирус COVID-19Линдси ГрэмДональд ТрампСенат СШАКитайУханьСШАВ мире
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