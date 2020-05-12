Московские власти назвали цены на маски для продажи в метро

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Московский Московский Департамент транспорта опроверг сообщения об оптовых закупках масок и перчаток по низким ценам для продажи в метро.

Ранее Би-би-си сообщило, что московское метро якобы закупило средства защиты оптом по 1,64 рубля за маску и 4,37 рубля за перчатки, и продает их с большой наценкой.

В дептрансе заявили, что ни один из поставщиков, с которыми заключались эти контракты, не смогли их поставить. Как указывается в сообщении, соглашения заключались еще до пандемии, и контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства. Сейчас Мосгортранс совместно с Московским метрополитеном работает над расторжением договоров с поставщиками.

Также сообщается, что сейчас московские власти закупают маски в Китае, где их стоимость составляет два юаня (21-23 рубля) без учета логистических расходов.

"Те маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована. Кроме того, мы постоянно проводим мониторинг цен на маски и перчатки, продаваемые в городе. Вчера в аптеках и супермаркетах Москвы маски стоили от 32 до 60 рублей, перчатки – от 20 до 43 рублей за пару", — заявили в ведомстве.

Масочный режим в столице

О введении масочного и перчаточного режима в Москве с 12 мая заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он действует на объектах торговли и в общественном транспорте. При этом ношение масок или других средств защиты органов дыхания, а также перчаток обязательно в магазинах и торговых центрах и при поездках в общественном транспорте и такси.

Также режим действует на рабочих местах предприятий, которые с 12 мая возобновили работу. В случае нарушения штраф составит четыре тысячи рублей. Проверку будет осуществлять Роспотребнадзор и другие контролирующие организации.

Поэтапное снятие ограничений

На первом этапе предусматривается возможность занятия спортом и прогулок с детьми на улице. Возобновят работу объекты сферы торговли и услуг с ограниченной площадью помещений.

После этого разрешат прогулки с членами семьи, вернуться к работе образовательные организации, а также более крупные торговые точки, где будет действовать ограничение на число одновременно обслуживаемых посетителей.

На третьей стадии можно будет посещать парки и скверы при обязательном соблюдении социальной дистанции. Также откроются все образовательные учреждения, гостиницы, кафе и рестораны, будут сняты ограничения по посетителям.

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило четыре миллиона, около 275 тысяч скончались.

В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.