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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T23:51
https://ria.ru/20200512/1571349591.html
Московские власти назвали цены на маски для продажи в метро
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318225_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_3b89181bdb674033555e410f7e68c2ac.jpg
РИА Новости

Московские власти назвали цены на маски для продажи в метро

23:51 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Московский Департамент транспорта опроверг сообщения об оптовых закупках масок и перчаток по низким ценам для продажи в метро.
Ранее Би-би-си сообщило, что московское метро якобы закупило средства защиты оптом по 1,64 рубля за маску и 4,37 рубля за перчатки, и продает их с большой наценкой.
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В дептрансе заявили, что ни один из поставщиков, с которыми заключались эти контракты, не смогли их поставить. Как указывается в сообщении, соглашения заключались еще до пандемии, и контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства. Сейчас Мосгортранс совместно с Московским метрополитеном работает над расторжением договоров с поставщиками.
Также сообщается, что сейчас московские власти закупают маски в Китае, где их стоимость составляет два юаня (21-23 рубля) без учета логистических расходов.
"Те маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована. Кроме того, мы постоянно проводим мониторинг цен на маски и перчатки, продаваемые в городе. Вчера в аптеках и супермаркетах Москвы маски стоили от 32 до 60 рублей, перчатки – от 20 до 43 рублей за пару", — заявили в ведомстве.

Масочный режим в столице

О введении масочного и перчаточного режима в Москве с 12 мая заявил мэр столицы Сергей Собянин. 
Он действует на объектах торговли и в общественном транспорте. При этом ношение масок или других средств защиты органов дыхания, а также перчаток обязательно в магазинах и торговых центрах и при поездках в общественном транспорте и такси.
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Также режим действует на рабочих местах предприятий, которые с 12 мая возобновили работу. В случае нарушения штраф составит четыре тысячи рублей. Проверку будет осуществлять Роспотребнадзор и другие контролирующие организации.

Поэтапное снятие ограничений

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о плане поэтапного снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
На первом этапе предусматривается возможность занятия спортом и прогулок с детьми на улице. Возобновят работу объекты сферы торговли и услуг с ограниченной площадью помещений.
После этого разрешат прогулки с членами семьи, вернуться к работе образовательные организации, а также более крупные торговые точки, где будет действовать ограничение на число одновременно обслуживаемых посетителей.
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На третьей стадии можно будет посещать парки и скверы при обязательном соблюдении социальной дистанции. Также откроются все образовательные учреждения, гостиницы, кафе и рестораны, будут сняты ограничения по посетителям.
По последним данным, количество инфицированных в мире превысило четыре миллиона, около 275 тысяч скончались.
В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваМосгортрансМосковский метрополитенОбщество
Популярные комментарии
Ага! Расскажи прохожему на себя похожему! Кому война, а кому мать родная!!!
13 мая, 00:18
ppupovtseff
9030208
Врут московские власти.У нас мелким оптом продают по 18 руб. В магазинах по 22 руб. (Приморский край)
13 мая, 00:42
ВМВладимир Матвеев
6132206
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