На Украине рассказали о сроках визита Зеленского в США

КИЕВ, 12 мая - РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США может состояться до местных выборов, запланированных на 25 октября, однако 100% уверенности в этом нет из-за карантина во избежание распространения коронавируса COVID-19, заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.
"Я не буду говорить, что на 100% мы уверены, что визит состоится до выборов, особенно теперь, после сдвига графиков из-за коронавируса. Но если карантин закончится раньше, то это вполне возможно, по крайней мере мы будем над этим упорно работать", - сказал посол в интервью газете "День", опубликованном на сайте издания.
По словам посла, речь идет не о визите ради протокола, ради "10-минутной встречи в Овальном кабинете". "Речь идет о полноценном визите с подписанием документов, которые нужно тщательно подготовить. Еще несколько месяцев назад мы говорили о планах где-то на лето - начало осени визита в США, который был не только ограничен встречами в Вашингтоне, а также были бы осуществлены, например, поездки в Калифорнию или Техас. У нас есть несколько приглашений от различных учреждений в Калифорнии. И там, кстати, так и не побывал ни один украинский президент, хотя каждый из них приглашался туда", - отметил он.
Также министр подчеркнул, что США считают Украину "своим настоящим партнером и другом". "Вопрос в том, что США искренне и откровенно нам помогают и самое главное, что могу подтвердить - двухпартийная поддержка сохраняется. То есть в Конгрессе нет разницы, демократы или республиканцы, обе партии поддерживают Украину. Меня даже удивило, когда встречаешься с какой-то группой или так называемым украинским "кокусом" и там всегда одинаковое количество и демократов, и республиканцев. Сейчас даже наблюдается такое своеобразное соревнование, кто больше симпатизирует Украине", - сказал Ельченко.
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Посол также сказал, что в данный момент скандал с импичментом президента США Дональда Трампа - "пройденный этап, эта история не изменила отношение к Украине".
Запуск процедуры импичмента Трампу начался после жалобы неназванного сотрудника разведки на его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Демократы в США организовали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.