Сейм Польши принял законопроект о выборах президента смешанным способом

ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Нижняя палата парламента Нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла проект закона о проведении выборов президента в стандартном режиме с заочным голосованием по желанию, передает корреспондент РИА Новости.

Данный законопроект был внесен в парламент правящей партией Польши " Право и справедливость " (PiS).

Таким образом, теряет актуальность принятый парламентом ранее закон о том, что выборы должны пройти в заочной форме – по почте.

Проект нового закона гласит, что голосование будет проходить по стандартной процедуре, на избирательных участках. Однако любой избиратель по своему желанию сможет проголосовать по почте, направив соответствующее заявление избирательному комиссару за 12 дней до дня голосования.

Также проект закона гласит, что претенденты на президентский пост, которые были зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты, не должны будут снова проходить всю процедуру регистрации, в том числе сбор 100 тысяч подписей избирателей. Если они захотят снова участвовать в выборах, то будут автоматически зарегистрированы кандидатами в президенты.

Политические споры привели к тому, что польские власти не успели подготовиться к проведению выборов в новых условиях - во время эпидемии коронавируса . Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая. Теперь, в соответствии с законодательством, спикер нижней палаты парламента (сейма) в течении 14 дней должна назначить новую дату выборов.

На пост президента претендовали 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства Анджей Дуда