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2020-05-12T23:33
https://ria.ru/20200512/1571349417.html
Сейм Польши принял законопроект о выборах президента смешанным способом
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РИА Новости

Сейм Польши принял законопроект о выборах президента смешанным способом

23:33 12.05.2020
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© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в фотобанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла проект закона о проведении выборов президента в стандартном режиме с заочным голосованием по желанию, передает корреспондент РИА Новости.
Данный законопроект был внесен в парламент правящей партией Польши "Право и справедливость" (PiS).
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Таким образом, теряет актуальность принятый парламентом ранее закон о том, что выборы должны пройти в заочной форме – по почте.
Проект нового закона гласит, что голосование будет проходить по стандартной процедуре, на избирательных участках. Однако любой избиратель по своему желанию сможет проголосовать по почте, направив соответствующее заявление избирательному комиссару за 12 дней до дня голосования.
Также проект закона гласит, что претенденты на президентский пост, которые были зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты, не должны будут снова проходить всю процедуру регистрации, в том числе сбор 100 тысяч подписей избирателей. Если они захотят снова участвовать в выборах, то будут автоматически зарегистрированы кандидатами в президенты.
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Политические споры привели к тому, что польские власти не успели подготовиться к проведению выборов в новых условиях - во время эпидемии коронавируса. Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая. Теперь, в соответствии с законодательством, спикер нижней палаты парламента (сейма) в течении 14 дней должна назначить новую дату выборов.
На пост президента претендовали 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства Анджей Дуда.
При этом новая дата выборов до сих пор остается неясной. Голосование не может пройти ранее, чем парламент примет соответствующий закон, а он теперь поступит на рассмотрение верхней палаты парламента – сената, где большинство мест занимает оппозиция. Вполне вероятно, что сенат отклонит проект закона, и тогда он снова поступит в сейм, который может преодолеть вето сената большинством голосов. Это произойдет не ранее, чем сенат закончит работу над документом, а на это верхней палате отводится не более 30 дней.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Анджей ДудаПольшаПраво и справедливостьВ мире
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