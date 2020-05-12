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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T23:32
https://ria.ru/20200512/1571349360.html
Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой" в истории США
https://cdn22.img.ria.ru/images/147430/86/1474308636_0:235:4500:2766_1036x0_80_0_0_d62fad7475873c7910f3378a4ace3d91.jpg
РИА Новости

Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой" в истории США

23:32 12.05.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
"Более 80 тысяч американцев умерли, около 1,4 миллиона заразились. Тридцать три миллиона американцев подали на пособие по безработице. Мы все знаем эти цифры. Мы столкнулись с величайшей катастрофой в истории нашей страны", - сказала Пелоси, выступая с заявлением на своей странице в Facebook.
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Она заявила, что предложенный демократами 3-триллионный новый пакет помощи "в основном" построен на четырех предыдущих законопроектах о поддержке экономики.
"Бездействие — это путь, который обойдется дороже всего", - предупредила Пелоси.
Она раскритиковала республиканцев, которые скептически относятся к необходимости тратить столь колоссальные средства с учетом того, что на поддержку экономики было выделено уже 3 триллиона долларов в прошлом, и местный центробанк — Федеральная резервная система — продолжает кредитовать бизнес.
"Некоторые говорят: давайте возьмем паузу. Но многие семьи страдают. Голод, оплата за аренду, счета, тяжесть потери работы или трагедия потери любимого человека паузу не берут", - заявила Пелоси.
Как ожидается, палата представителей может проголосовать по новому законопроекту уже в пятницу. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выразил скептицизм относительно законопроекта - по его словам, нужен более "узконаправленный" документ.
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