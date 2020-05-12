Медведев отметил роль домена .РФ в работе Рунета

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил роль домена .РФ в стабильной работе российского интернета.

Национальному домену верхнего уровня для России сегодня исполняется 10 лет.

"Домен .РФ – одна из важнейших гарантий того, что Рунет будет стабильно работать при любых кризисах и внешних воздействиях. Это особенно важно сейчас, когда из-за пандемии коронавируса значительная часть общения, в том числе и делового, перешла в онлайн", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

Медведев добавил, что создание домена .РФ задумывалось как символ значимости русского языка и кириллицы в мире. Однако сегодня его значение выходит далеко за рамки гуманитарного проекта, подчеркнул он.

"Домен .РФ стал активной и живой интернет-площадкой, интерес к которой продолжает расти – со стороны индивидуальных предпринимателей, крупного бизнеса, государственных органов. Цифры говорят сами за себя: на данный момент в домене .РФ зарегистрировано более 730 тысяч сайтов. Причем немалая часть этих сайтов существует и в других странах с большой русскоязычной аудиторией", - подчеркнул Медведев.

По словам Медведева, во многом благодаря этой зоне российский интернет укрепил свою независимость, стал более безопасным и надежным.