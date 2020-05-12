Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T23:22
https://ria.ru/20200512/1571349239.html
Медведев отметил роль домена .РФ в работе Рунета
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570184560_0:0:3021:1699_1036x0_80_0_0_342e4ba8e8e3de769dd4102a0b88c949.jpg
РИА Новости

Медведев отметил роль домена .РФ в работе Рунета

23:22 12.05.2020
2076
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил роль домена .РФ в стабильной работе российского интернета.
Национальному домену верхнего уровня для России сегодня исполняется 10 лет.
"Домен .РФ – одна из важнейших гарантий того, что Рунет будет стабильно работать при любых кризисах и внешних воздействиях. Это особенно важно сейчас, когда из-за пандемии коронавируса значительная часть общения, в том числе и делового, перешла в онлайн", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".
Медведев добавил, что создание домена .РФ задумывалось как символ значимости русского языка и кириллицы в мире. Однако сегодня его значение выходит далеко за рамки гуманитарного проекта, подчеркнул он.
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
2 мая, 02:15
Эксперт рассказал, как можно "удалиться" из интернета
"Домен .РФ стал активной и живой интернет-площадкой, интерес к которой продолжает расти – со стороны индивидуальных предпринимателей, крупного бизнеса, государственных органов. Цифры говорят сами за себя: на данный момент в домене .РФ зарегистрировано более 730 тысяч сайтов. Причем немалая часть этих сайтов существует и в других странах с большой русскоязычной аудиторией", - подчеркнул Медведев.
По словам Медведева, во многом благодаря этой зоне российский интернет укрепил свою независимость, стал более безопасным и надежным.
"Будем и дальше продолжать развитие крупнейшего кириллического домена мира", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин
3 апреля, 11:00Распространение нового коронавируса
Путин поручил предоставить бесплатный доступ к Рунет-ресурсам
13530022
Обсудить 2
Дмитрий МедведевСовет Безопасности РФОбщество
Рекомендуем
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине рассказали о сроках визита Зеленского в США
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в объединённом военном комиссариате Чертановского района Южного административного округа в Москве
Призывников с коронавирусом направят в специальные изоляторы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Сотрудник ФСБ
В Хабаровске задержали приверженца радикальных течений ислама
Покупка в интернете
Эксперт рассказал, в чем опасность оплаты покупок через интернет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Дождь в Москве
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Аргентинский палеонтолог на месте обнаружения мегараптора в Патагонии
В Аргентине нашли скелет десятиметрового мегараптора
Смартфон
Эксперт рассказал, как правильно утилизировать ненужный смартфон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Кузбассе за сутки утонули двое детей
09:06Кремлевский врач рассказал о сложностях работы в защитном костюме
09:01В Тамбовской области за сутки 60 человек выздоровели от COVID-19
08:54РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
08:54В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:53В России провели более 5,9 миллиона тестов на коронавирус
08:52В Петербурге двух человек эвакуировали с балкона горящей квартиры
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
Лента новостейМолния