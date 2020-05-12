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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T23:12
https://ria.ru/20200512/1571349089.html
В Вязьме отменят режим карантина
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976967_0:146:3072:1874_1036x0_80_0_0_dcb632d72c1e5d4556797c7ba594a1b0.jpg
РИА Новости

В Вязьме отменят режим карантина

23:12 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбъявление о карантине при въезде на территорию дома-интерната для престарелых в Вязьме
Объявление о карантине при въезде на территорию дома-интерната для престарелых в Вязьме
© РИА Новости / Илья Питалев
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БРЯНСК, 12 мая – РИА Новости. Город Вязьма в Смоленской области, где из-за вспышки COVID-19 в доме-интернате для престарелых и инвалидов был введен карантин, вернется к обычному режиму со среды, следует из сообщения регионального правительства.
Карантин в Вязьме был введен в середине апреля после того, как коронавирус был подтвержден у постояльцев и сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов. По данным на утро вторника, в регионе 244 случая заражения из 911 приходятся именно на это муниципальное образование.
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Во вторник губернатор региона сообщил, что ограничительные меры в регионе будут поэтапно сниматься. "Ограничения на въезд и выезд будут сохранены только в Десногорске. Кроме того, в Вязьме отменят ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в правительстве региона, карантин в Вязьме будет отменен с завтрашнего дня.
Вместе с тем, по сообщению регионального правительства, в Смоленской области планируется открыть для посещения парки и скверы при соблюдении людьми социальной дистанции, а также при условии, что оно не будет массовым. Восстанавливается деятельность точек розничной торговли, но лишь при выполнении всех мер индивидуальной защиты.
Отмечается, что самоизоляция не отменяется для лиц старше 60 лет и граждан из группы риска. Всем жителям региона рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты в местах массового посещения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВязьмаСмоленская областьОбщество
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