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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T23:08
https://ria.ru/20200512/1571349039.html
Скворцова рассказала о рисках для здоровья врачей, работающих с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345178_0:0:3118:1753_1036x0_80_0_0_26810e6ed92da574e0feed3541d96861.jpg
РИА Новости

Скворцова рассказала о рисках для здоровья врачей, работающих с COVID-19

23:08 12.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники одевают защитный костюм в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинские работники одевают защитный костюм в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинские работники одевают защитный костюм в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работающие с больными коронавирусом врачи из-за тяжелого психологического состояния часто перестают уделять внимание правильному ношению средств индивидуальной защиты, что провоцирует инфекционные очаги в стационарах, сказала глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
"Создаются очень большие риски для здоровья самих медиков. Потому что человек в таком состоянии психологически тяжелом, он перестает должное внимание уделять правильному ношению средств индивидуальной защиты…. Возникают опасности перекрестного инфицирования, отсюда и очаги инфекционные в стационарах, которые мы, к сожалению, часто наблюдаем", - сказала Скворцова в эфире "России 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВероника СкворцоваОбщество
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