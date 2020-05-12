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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T23:04
https://ria.ru/20200512/1571348993.html
Число жертв коронавируса в мире превысило 283 тысячи человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в мире превысило 283 тысячи человек

23:04 12.05.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4 миллиона 88 тысяч, умерли свыше 283 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 82 591 случай заболевания новым типом коронавируса, умерли 4261. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 088 848, количество летальных исходов - 283 153. Больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 755 790.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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