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2020-05-12T23:03
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"Роскосмос" заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС
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РИА Новости

"Роскосмос" заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС

23:03 12.05.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса" . Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Роскосмос подтвердил подписание с НАСА контракта на полет одного астронавта на российском космическом корабле "Союз", но сумму раскрывать не стал.
Ранее представитель НАСА Стефани Ширхольц сообщила РИА Новости, что за доставку и возвращение астронавта США заплатят РФ более 90 миллионов долларов.
"Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле "Союз МС" осенью 2020 г. Сумму контракта мы не раскрываем, так как это является коммерческой тайной", - сказали РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
Центр НАСА в шате Флорида, США
Вчера, 22:11
В НАСА рассказали детали договора с "Роскосмосом" по полету на "Союзе"
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Хочу стать космонавтомРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАСША
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