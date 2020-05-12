В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Накануне Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней. Решения о смягчении или, наоборот, ужесточении мер для борьбы с пандемией будут принимать региональные власти.

Голубев рассказал, что с пятницы в области возобновится работа ярмарок продовольственных товаров и МФЦ, а находящиеся на диспансерном наблюдении местные жители смогут получить плановую медицинскую помощь.

Позднее, на следующей неделе, заработают магазины непродовольственных товаров, за исключением расположенных в торговых центрах, автосалоны и предприятия бытовых услуг, включая салоны красоты, парикмахерские и химчистки. При этом для фитнес- и СПА-центров, бань и соляриев запрет пока сохранится.

Жители области смогут начать заниматься спортом на открытом воздухе, но группами не более двух человек и с соблюдением социальной дистанции.

Глава региона подчеркнул, что снятие ограничений не означает ослабления мер по противодействию распространения инфекции в целом. Именно от того, насколько эффективно будут исполняться санитарные требования, включая масочный режим, будет зависеть возможность реализации последующих шагов по снятию ограничений, отметил он.

С 31 марта в Ростовской области из-за коронавируса действует режим самоизоляции, предусматривающий запрет для всех граждан покидать места своего проживания, за исключением, например, похода в продуктовый магазин или аптеку. По данным на 12 мая, в области зафиксировано 1946 случаев заболевания коронавирусом, из них 95 за последние сутки. Выздоровели 455 человек, умерли 24.