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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T23:34
https://ria.ru/20200512/1571348824.html
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199812_0:176:3016:1873_1036x0_80_0_0_c5e326561030ed90c91d2ce2d4e721a5.jpg
РИА Новости

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

22:59 12.05.2020 (обновлено: 23:34 12.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в защитном костюме. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая — РИА Новости. Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
Накануне Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней. Решения о смягчении или, наоборот, ужесточении мер для борьбы с пандемией будут принимать региональные власти.
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Голубев рассказал, что с пятницы в области возобновится работа ярмарок продовольственных товаров и МФЦ, а находящиеся на диспансерном наблюдении местные жители смогут получить плановую медицинскую помощь.
Позднее, на следующей неделе, заработают магазины непродовольственных товаров, за исключением расположенных в торговых центрах, автосалоны и предприятия бытовых услуг, включая салоны красоты, парикмахерские и химчистки. При этом для фитнес- и СПА-центров, бань и соляриев запрет пока сохранится.
Жители области смогут начать заниматься спортом на открытом воздухе, но группами не более двух человек и с соблюдением социальной дистанции.
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Глава региона подчеркнул, что снятие ограничений не означает ослабления мер по противодействию распространения инфекции в целом. Именно от того, насколько эффективно будут исполняться санитарные требования, включая масочный режим, будет зависеть возможность реализации последующих шагов по снятию ограничений, отметил он.
С 31 марта в Ростовской области из-за коронавируса действует режим самоизоляции, предусматривающий запрет для всех граждан покидать места своего проживания, за исключением, например, похода в продуктовый магазин или аптеку. По данным на 12 мая, в области зафиксировано 1946 случаев заболевания коронавирусом, из них 95 за последние сутки. Выздоровели 455 человек, умерли 24.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВасилий ГолубевРостовская областьОбщество
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