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Религия и мировоззрение
2020-05-12T22:56
https://ria.ru/20200512/1571348728.html
РПЦ: число бездомных, получающих помощь в храмах, резко возросло
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569771252_0:214:2000:1339_1036x0_80_0_0_a9a344efe206d67c2d310acab7b94119.jpg
РИА Новости

РПЦ: число бездомных, получающих помощь в храмах, резко возросло

22:56 12.05.2020
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© РИА Новости / Мария СеменоваБездомный в автобусе
Бездомный в автобусе
© РИА Новости / Мария Семенова
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Московская областная епархия не прекратила оказывать помощь бездомным в связи с распространением коронавируса, в большинстве храмов эта практика продолжается, и число получающих такую помощь значительно возросло, сообщили во вторник в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"В период испытаний, переживаемых в связи с эпидемией, Московская областная епархия не прекращает оказывать помощь социально незащищенным слоям населения. В первую очередь, бездомным, не имеющим крыши над головой и ежедневно сталкивающимся с проблемой пропитания. В большинстве храмов, где существуют благотворительные столовые для бездомных, помощь обездоленным не прекратилась", - сообщается в Telegram-канале рабочей группы.
По информации патриархии, в условиях введения карантинных мероприятий волонтеры продолжают готовить горячие обеды и со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических предписаний раздают их нуждающимся в одноразовых пищевых пластиковых контейнерах.
"Примером такой организации питания являются Владимирский храм города Мытищи, Казанский храм города Зарайска, Успенский Брусенский женский монастырь, куда ежедневно приходят сотни бездомных. Число получающих такую помощь в монастырях и на приходах Московской областной епархии за последний месяц резко возросло", - отметили в РПЦ.
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Также приходы оказывают помощь пожилым людям и инвалидам, находящимся в вынужденной строгой самоизоляции. В сложившейся ситуации продукты и горячие обеды доставляются им на дом.
"Это потребовало значительного увеличения числа приходских волонтеров. Все большее число молодых людей предлагают свою помощь по доставке продуктов нуждающимся. Только в Зарайском благочинии реестр волонтеров, составленный совместно с муниципальным управлением социальной защиты населения, составляет более 800 человек", - говорится в сообщении.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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