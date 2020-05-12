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Религия и мировоззрение
2020-05-12T22:51
https://ria.ru/20200512/1571348568.html
В РПЦ назвали литургическим "прорывом" причащение онлайн в ПЦУ
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РИА Новости

В РПЦ назвали литургическим "прорывом" причащение онлайн в ПЦУ

22:51 12.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Московском патриархате с иронией отнеслись к начавшейся в раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) практике "причащения онлайн", назвав это литургическим "прорывом".
Ранее клирик ПЦУ Игорь Савва на своей странице в Facebook сообщил об "удивительном опыте служения полноценной литургии с причащением с помощью программы для видеоконференций Hangouts". Савва отметил, что "это было удивительное и вдохновляющее богослужение". Его участники, прихожане, выставили перед монитором хлеб и вино, и "преложение Даров" совершилось дистанционно, после чего все причастились.
"В ПЦУ совершили литургический "прорыв", начав "причащаться" онлайн... Самое печальное, что все это проделывает не какой-нибудь доморощенный самосвят, а бывший протоиерей канонической церкви, ранее окончивший Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и преподававший на курсах священнослужителей Запорожской епархии УПЦ, - одним словом, человек, который понимает всю богословскую абсурдность своей затеи", - написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
При этом он напомнил, что "никакие "таинства" в раскольничьем сообществе не действительны в принципе".
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"Ныне запрещенный в служении Игорь Савва, по информации Запорожской епархии, всегда отличался взглядами, идущими вразрез с общецерковными позициями по многим вопросам", - добавил Легойда.
ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата путем слияния двух раскольнических "церквей". В ответ Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с Константинополем. После того, как в 2019 году ПЦУ признали также первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, РПЦ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами этих церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковь
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