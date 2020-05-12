В РПЦ назвали литургическим "прорывом" причащение онлайн в ПЦУ

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Московском патриархате с иронией отнеслись к начавшейся в раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) практике "причащения онлайн", назвав это литургическим "прорывом".

Ранее клирик ПЦУ Игорь Савва на своей странице в Facebook сообщил об "удивительном опыте служения полноценной литургии с причащением с помощью программы для видеоконференций Hangouts". Савва отметил, что "это было удивительное и вдохновляющее богослужение". Его участники, прихожане, выставили перед монитором хлеб и вино, и "преложение Даров" совершилось дистанционно, после чего все причастились.

"В ПЦУ совершили литургический "прорыв", начав "причащаться" онлайн... Самое печальное, что все это проделывает не какой-нибудь доморощенный самосвят, а бывший протоиерей канонической церкви, ранее окончивший Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и преподававший на курсах священнослужителей Запорожской епархии УПЦ, - одним словом, человек, который понимает всю богословскую абсурдность своей затеи", - написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

При этом он напомнил, что "никакие "таинства" в раскольничьем сообществе не действительны в принципе".

"Ныне запрещенный в служении Игорь Савва, по информации Запорожской епархии, всегда отличался взглядами, идущими вразрез с общецерковными позициями по многим вопросам", - добавил Легойда.