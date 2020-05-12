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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T00:06
https://ria.ru/20200512/1571348407.html
Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей
https://cdn24.img.ria.ru/images/155115/55/1551155500_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_0bef8aff2590cf0cf9347b7baccb9faa.jpg
РИА Новости

Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей

22:39 12.05.2020 (обновлено: 00:06 13.05.2020)
95736
© РИА Новости / Алексей СухоруковПосетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
Накануне Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней и анонсировал новые меры поддержки населения. В частности, глава государства рассказал, что с 1 июня семьям с детьми от трех до 15 лет включительно выплатят по десять тысяч рублей.

Более полумиллиона заявок

Как рассказали в Минкомсвязи, на данный момент россияне подали более полумиллиона заявок.
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"За один день с момента принятия решения мы запустили интерактивную форму для оформления выплаты на детей от трех до 16 лет и обновили форму выплаты на детей до трех лет, чтобы гражданам было проще подавать заявки не выходя из дома", — отметил замглавы ведомства Олег Качанов.
К 20:30 по московскому времени число заявок суммарно возросло почти до 640 тысяч. В министерстве ожидают, что в ближайшее время их число достигнет миллиона.
В Минкомсвязи напомнили, что денежные средства можно получить на каждого ребенка подходящего возраста, имеющего российское гражданство. Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября. Кроме того, с недавнего времени на портале госуслуг можно подать заявление на получение ежемесячной дополнительной выплаты в пять тысяч рублей на детей до трех лет. Эта мера поддержки действует с апреля по июнь, однако подать заявку можно до 1 октября.
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"Беспрецедентные меры"

Анонсированный Путиным антикризисный пакет поддержки экономики стал третьим по счету за время пандемии.
Как рассказал вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, общая сумма первых двух пакетов составила 2,1 триллиона рублей, а объем новой программы оценивается примерно в 800 миллиардов рублей.
"Принимаемые меры поддержки действительно носят беспрецедентный характер. Впервые используется такой мощный механизм прямой государственной финансовой помощи, государственных гарантий в таком объеме, даже погашение кредита за счет государства при соблюдении условия по сохранению рабочих мест", — отметил он.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
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Журавлев подчеркнул, что новый пакет помощи в основном направлен на поддержку наиболее пострадавших граждан и отраслей экономики.
В правительстве ранее напомнили, что оформить заявку для получения новых выплат можно не только на госуслугах, но и на сайте Пенсионного фонда. Кроме того, россияне могут лично обратиться в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания. На рассмотрение заявления отводится не более пяти дней, на осуществление выплаты — не более трех.
По последним данным, общее число зараженных в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияОлег КачановНиколай ЖуравлевВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Попробовала зайти на сайт госуслуг с утра, днем, вечером и теперь ночью...сайт не работает (пробовала с 3 компов и 2 ноутов)....
12 мая, 22:56
ИФИрина Ф
1942207
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