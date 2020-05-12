Саратовские власти разрешили прогулки и занятия спортом на улице

"Дополнить абзацами... "одиночного занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии соблюдения расстояния между занимающимися не менее пяти метров; прогулок на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок", - говорится в постановлении за подписью вице-губернатора - председателя правительства региона Александра Стрелюхина.