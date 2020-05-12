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2020-05-12T22:35
https://ria.ru/20200512/1571348355.html
Саратовские власти разрешили прогулки и занятия спортом на улице
https://cdn22.img.ria.ru/images/152065/28/1520652869_0:0:2001:1125_1036x0_80_0_0_8460758cfc5eb762083404e30bcb3a61.jpg
РИА Новости

Саратовские власти разрешили прогулки и занятия спортом на улице

22:35 12.05.2020
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Саратов
Город Саратов
© Depositphotos / MaykovNikita
САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Власти Саратовской области после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе, говорится в опубликованном во вторник постановлении правительства области.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. С 30 марта жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
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"Дополнить абзацами... "одиночного занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии соблюдения расстояния между занимающимися не менее пяти метров; прогулок на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок", - говорится в постановлении за подписью вице-губернатора - председателя правительства региона Александра Стрелюхина.
Уточняется, что постановление принято на основании предписания главного санитарного врача региона.
Всего в области лабораторно подтверждены 1232 случая заражения коронавирусом. Скончались 18 пациентов с COVID-19, выздоровели 244 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьВольский районАткарский районОбщество
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