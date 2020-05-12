Лукашенко заявил о "значительном" снижении случаев пневмонии в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи

МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.

Ранее Лукашенко принял решение не отменять в этом году военный парад в связи с 75-летием Победы, несмотря на распространение коронавируса COVID-19 и рекомендации Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) воздержаться от каких-либо массовых мероприятий, в том числе политического характера. Выступая во время парада 9 мая, он заявил, что Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада, у нее просто "не было другого выбора", поскольку Белоруссия – живой памятник той страшной войне и погибшим во время нее.

"Не надо тут фейками забрасывать страну… Скажу по поводу парада: абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они где-то там будут запертыми. Это – военные люди, переболевшие (COVID-19 - ред.) и так далее. Ну все-таки в душе, сердце как-то настороженность была. И что мы получили? В Минске значительно, вчера в два раза, снижение пневмонии", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании, отрывок которого показал в эфире телеканал ОНТ

"Вчера, перекрестившись, говорю: "Дай бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись. В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей и у нас в минус пошло (число людей с пневмонией в больницах – ред.), и не только в Минске, и мы получили дополнительные койко-места на всякий случай для заболевших людей", - продолжил президент.

Лукашенко подчеркнул, что выбранный в Белоруссии очаговый метод борьбы с коронавирусом, а не фронтальный с ориентацией на изоляцию, оправдывает себя.

Ранее на совещании Лукашенко призвал медиков уделить внимание заболеваемости пневмонией, причем не только вызванной коронавирусом, и предоставить ему прогноз заболеваемости. Белорусский лидер обратил внимание, что в стране уже нет такого прироста заболеваемости, как было даже две-три недели назад.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 967 до 24873, скончались еще семь пациентов, всего умерших 142, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.