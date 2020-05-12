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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T22:33
https://ria.ru/20200512/1571348310.html
Лукашенко заявил о "значительном" снижении случаев пневмонии в Минске
https://cdn21.img.ria.ru/images/156253/58/1562535807_0:30:2773:1591_1036x0_80_0_0_e2231cb22d32a9848d754909a5381057.jpg
РИА Новости

Лукашенко заявил о "значительном" снижении случаев пневмонии в Минске

22:33 12.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.
Ранее Лукашенко принял решение не отменять в этом году военный парад в связи с 75-летием Победы, несмотря на распространение коронавируса COVID-19 и рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) воздержаться от каких-либо массовых мероприятий, в том числе политического характера. Выступая во время парада 9 мая, он заявил, что Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада, у нее просто "не было другого выбора", поскольку Белоруссия – живой памятник той страшной войне и погибшим во время нее.
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"Не надо тут фейками забрасывать страну… Скажу по поводу парада: абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они где-то там будут запертыми. Это – военные люди, переболевшие (COVID-19 - ред.) и так далее. Ну все-таки в душе, сердце как-то настороженность была. И что мы получили? В Минске значительно, вчера в два раза, снижение пневмонии", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании, отрывок которого показал в эфире телеканал ОНТ.
"Вчера, перекрестившись, говорю: "Дай бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись. В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей и у нас в минус пошло (число людей с пневмонией в больницах – ред.), и не только в Минске, и мы получили дополнительные койко-места на всякий случай для заболевших людей", - продолжил президент.
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Лукашенко подчеркнул, что выбранный в Белоруссии очаговый метод борьбы с коронавирусом, а не фронтальный с ориентацией на изоляцию, оправдывает себя.
Ранее на совещании Лукашенко призвал медиков уделить внимание заболеваемости пневмонией, причем не только вызванной коронавирусом, и предоставить ему прогноз заболеваемости. Белорусский лидер обратил внимание, что в стране уже нет такого прироста заболеваемости, как было даже две-три недели назад.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 967 до 24873, скончались еще семь пациентов, всего умерших 142, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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16802223
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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