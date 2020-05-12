Кадыров назначил Вахита Усмаева вице-премьером Чечни

ГРОЗНЫЙ, 12 мая – РИА Новости. Бывший командир полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Вахит Усмаев назначен вице-премьером правительства Бывший командир полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Вахит Усмаев назначен вице-премьером правительства Чечни , его кандидатуру единогласно утвердил региональный парламент, сообщил во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров

"Новым заместителем председателя правительства ЧР стал Вахит Усмаев. Во вторник его кандидатуру по моему представлению единогласно утвердил парламент республики. Вахит Усмаев стоял у истоков становления легендарного полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал Кадыров "ВКонтакте". Кадыров отметил боевые заслуги бывшего командира спецподразделения, который "руководил сотнями операций по нейтрализации членов незаконных вооруженных формирований и лично принимал участие в опасных боестолкновениях".

По словам главы Чечни, новый вице-премьер внёс весомый вклад в победу над международным терроризмом на территории республики и обеспечение благополучия населения.

Кадыров напомнил, что на гражданской службе, в разные годы возглавляя администрацию главы и правительства региона, Совбез Чечни и Гудермесский район, Усмаев проявил себя "как талантливый хозяйственник и организатор".