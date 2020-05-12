Владимирские власти разрешили открыться парикмахерским и салонам красоты

Администрация региона опубликовала обращение губернатора к жителям региона.

"Сегодня мной подписан указ о полном открытии сферы бытовых услуг. Конечно, при условии соблюдения предпринимателями усиленных мер безопасности. Сектор бытовых услуг не занимает такого большого места в структуре валового регионального продукта, как стройка и обработка, но в нём занята значительная часть малого и среднего бизнеса", - заявил глава региона.

Распоряжение вступает в силу после его опубликования. Как пояснил РИА Новости представитель администрации региона, уже в среду предприятия сферы бытовых услуг приступят к работе. Глава региона пообещал в конце недели, после обсуждения с экспертами представить предложения по постепенному снятию ограничений с экономики.

При этом глава региона подчеркнул, что ряд ограничительных мер в регионе продолжает действовать до конца мая. В частности, это касается самоизоляции людей старше 65 лет – дли них самоизоляция обязательна. Также до конца месяца остаются в силе карантинные меры в Петушинском районе, городе Кольчугино, посёлках Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района. Там режим деятельности предприятий остаётся прежним.

"Шестинедельный период самоизоляции показал, что самоизоляция и все другие меры, принимаемые по рекомендации главного санитарного врача, реально работают. Владимирская область находится между двумя крупнейшими очагами распространения заболевания, но нам на сегодняшний день удалось предотвратить развитие критического сценария", - подчеркнул Сипягин.

"И у нас тоже есть жертвы СОVID-19. Хочу выразить искренние соболезнования людям, у которых коронавирус отнял родных и близких. И у нас есть пациенты в тяжёлом состоянии, за жизнь которых сейчас упорно борются медики. Но размах трагедии мог быть намного больше, если бы государством и вами, неравнодушные и ответственные граждане, не были приняты строгие профилактические меры", - добавил он.

В регионе на 12 мая зарегистрировано 1387 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 100 пациентов, 15 скончались.