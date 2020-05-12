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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T22:21
https://ria.ru/20200512/1571348101.html
Владимирские власти разрешили открыться парикмахерским и салонам красоты
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570350466_0:66:3072:1794_1036x0_80_0_0_dc0aba8dca4f1ba74f382e0e4cdaa727.jpg
РИА Новости

Владимирские власти разрешили открыться парикмахерским и салонам красоты

22:21 12.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель в защитной маске в парикмахерской
Посетитель в защитной маске в парикмахерской
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Посетитель в защитной маске в парикмахерской. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин  разрешил открыться парикмахерским, салонам красоты и другим организациям сферы бытовых услуг, при этом ряд ограничительных мер из-за коронавируса продлевается до конца мая.
Администрация региона опубликовала обращение губернатора к жителям региона.
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"Сегодня мной подписан указ о полном открытии сферы бытовых услуг. Конечно, при условии соблюдения предпринимателями усиленных мер безопасности. Сектор бытовых услуг не занимает такого большого места в структуре валового регионального продукта, как стройка и обработка, но в нём занята значительная часть малого и среднего бизнеса", - заявил глава региона.
Распоряжение вступает в силу после его опубликования. Как пояснил РИА Новости представитель администрации региона, уже в среду предприятия сферы бытовых услуг приступят к работе. Глава региона пообещал в конце недели, после обсуждения с экспертами представить предложения по постепенному снятию ограничений с экономики.
При этом глава региона подчеркнул, что ряд ограничительных мер в регионе продолжает действовать до конца мая. В частности, это касается самоизоляции людей старше 65 лет – дли них самоизоляция обязательна. Также до конца месяца остаются в силе карантинные меры в Петушинском районе, городе Кольчугино, посёлках Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района. Там режим деятельности предприятий остаётся прежним.
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"Шестинедельный период самоизоляции показал, что самоизоляция и все другие меры, принимаемые по рекомендации главного санитарного врача, реально работают. Владимирская область находится между двумя крупнейшими очагами распространения заболевания, но нам на сегодняшний день удалось предотвратить развитие критического сценария", - подчеркнул Сипягин.
"И у нас тоже есть жертвы СОVID-19. Хочу выразить искренние соболезнования людям, у которых коронавирус отнял родных и близких. И у нас есть пациенты в тяжёлом состоянии, за жизнь которых сейчас упорно борются медики. Но размах трагедии мог быть намного больше, если бы государством и вами, неравнодушные и ответственные граждане, не были приняты строгие профилактические меры", - добавил он.
В регионе на 12 мая зарегистрировано 1387 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 100 пациентов, 15 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимирская областьОбщество
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