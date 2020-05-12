Instagram заблокировал сообщение Болсонару о смертности от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 мая - РИА Новости. Приложение Instagram заблокировало сообщение президента Приложение Instagram заблокировало сообщение президента Бразилии Жаира Болсонару , как содержащее ложную информацию относительно пандемии коронавируса

Бразильский лидер в одном из своих последних "сторис" заявил, что количество смертей от респираторных заболеваний с марта по май в штате Сеара уменьшилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Специалисты по проверке фактов подтверждают, что это не соответствует действительности, ключевые утверждения в этом сообщении неточны", - говорится в предупреждении сервиса, сопровождающем заблокированный пост. По данным Instagram, смертность в Сеаре во время пандемии выросла на 33%.

В последние недели социальные сети Facebook и Twitter также удаляли сообщения Болсонару, который является сторонником скорейшей отмены ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.