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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T22:11
https://ria.ru/20200512/1571347982.html
Instagram заблокировал сообщение Болсонару о смертности от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570685_0:28:2915:1667_1036x0_80_0_0_54f422cdaab4a8431e189559b394f6e8.jpg
РИА Новости

Instagram заблокировал сообщение Болсонару о смертности от коронавируса

22:11 12.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 мая - РИА Новости. Приложение Instagram заблокировало сообщение президента Бразилии Жаира Болсонару, как содержащее ложную информацию относительно пандемии коронавируса.
Бразильский лидер в одном из своих последних "сторис" заявил, что количество смертей от респираторных заболеваний с марта по май в штате Сеара уменьшилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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"Специалисты по проверке фактов подтверждают, что это не соответствует действительности, ключевые утверждения в этом сообщении неточны", - говорится в предупреждении сервиса, сопровождающем заблокированный пост. По данным Instagram, смертность в Сеаре во время пандемии выросла на 33%.
В последние недели социальные сети Facebook и Twitter также удаляли сообщения Болсонару, который является сторонником скорейшей отмены ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруБразилияВ мире
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