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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T22:50
https://ria.ru/20200512/1571347830.html
В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571171812_0:112:2853:1717_1036x0_80_0_0_f21c2d0eb78b6bdf59a0e8228181dbee.jpg
РИА Новости

В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом

22:06 12.05.2020 (обновлено: 22:50 12.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 53 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Накануне жертвами COVID-19 в столице стали еще 55 человек.
В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.
По последним данным, количество инфицированных в мире превысило четыре миллиона, около 275 тысяч скончались.
В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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