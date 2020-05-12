В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом

Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 53 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.

Накануне жертвами COVID-19 в столице стали еще 55 человек.

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило четыре миллиона, около 275 тысяч скончались.

В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.