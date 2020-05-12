Страховщики готовы участвовать в совершенствовании системы ОМС

"Пандемия коронавируса показала, что у нашей системы здравоохранения есть большой запас прочности и свои сильные стороны. Вместе с тем, мы видим и определенные проблемные точки, которые связаны, в том числе, и с недостаточной реализацией страховых принципов в системе. Страховое сообщество давно говорит о необходимости повышения финансовой ответственности страховых медицинских организаций и усиления полномочий по взаимодействию с медучреждениями. Мы, в свою очередь, готовы участвовать в обсуждении конструкции оптимальной модели и разработке соответствующих проектов нормативных документов", – приводятся в сообщении слова вице-президента ВСС Дмитрия Кузнецова.