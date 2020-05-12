Страховщики готовы участвовать в совершенствовании системы ОМС

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Всероссийский союз страховщиков готов участвовать в разработке проектов совершенствования системы обязательного медицинского страхования, говорится в заявлении ВСС.
Ранее в Счетной палате заявляли о необходимости изучения зарубежного опыта для реформирования действующей системы ОМС, которая отличается от классической страховой модели, где роль независимых медицинских страховых организаций более значительна.
"Пандемия коронавируса показала, что у нашей системы здравоохранения есть большой запас прочности и свои сильные стороны. Вместе с тем, мы видим и определенные проблемные точки, которые связаны, в том числе, и с недостаточной реализацией страховых принципов в системе. Страховое сообщество давно говорит о необходимости повышения финансовой ответственности страховых медицинских организаций и усиления полномочий по взаимодействию с медучреждениями. Мы, в свою очередь, готовы участвовать в обсуждении конструкции оптимальной модели и разработке соответствующих проектов нормативных документов", – приводятся в сообщении слова вице-президента ВСС Дмитрия Кузнецова.
В апреле с подобной инициативой выступили эксперты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, призвавшие вернуть "страховым медицинским организациям функции страховщика". В прошлом году к подобным выводам пришли в Центре политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики. Эксперты НИУ ВШЭ предложили поэтапный переход к рисковой модели ОМС - в рамках пилотного проекта в одном или нескольких регионах с последующим ее масштабированием.
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