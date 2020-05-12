ФМБА организовало горячую линию для родственников пациентов с COVID-19

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) организовало специальную горячую линию психологической поддержки для родственников пациентов с коронавирусом, рассказала глава агентства Вероника Скворцова.
"Мы организовали специальную горячую линию психологической поддержки для родственников (пациентов с коронавирусом - ред.), где можно получить информацию о, соответственно, пациентах, особенно тяжелых, которые сами не выходят на контакт", - сказала Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".
По ее словам, "фактически сейчас в каждом территориальном подразделении Федерального медико-биологического агентства такая горячая линия создана". "И мы готовы этим опытом своим поделиться со всеми заинтересованными территориальными структурами", - добавила Скворцова.
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