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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T21:57
https://ria.ru/20200512/1571347709.html
ФМБА организовало горячую линию для родственников пациентов с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344532_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_0ab55357831b133e53ec1ad7ca338c73.jpg
РИА Новости

ФМБА организовало горячую линию для родственников пациентов с COVID-19

21:57 12.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) организовало специальную горячую линию психологической поддержки для родственников пациентов с коронавирусом, рассказала глава агентства Вероника Скворцова.
"Мы организовали специальную горячую линию психологической поддержки для родственников (пациентов с коронавирусом - ред.), где можно получить информацию о, соответственно, пациентах, особенно тяжелых, которые сами не выходят на контакт", - сказала Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
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По ее словам, "фактически сейчас в каждом территориальном подразделении Федерального медико-биологического агентства такая горячая линия создана". "И мы готовы этим опытом своим поделиться со всеми заинтересованными территориальными структурами", - добавила Скворцова.
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