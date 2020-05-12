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2020-05-12T23:57
https://ria.ru/20200512/1571347672.html
Власти Москвы назвали закупочные цены масок для продажи в метро
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РИА Новости

Власти Москвы назвали закупочные цены масок для продажи в метро

21:56 12.05.2020 (обновлено: 23:57 12.05.2020)
136820
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы опроверг сообщения об оптовых закупках медицинских масок и перчаток по низким ценам для продажи в столичном метро.
Во вторник на сайте Би-би-си был опубликован материал о закупках московским метро средств защиты, где сказано, что подземка якобы приобрела маски оптом за 1,64 рубля, а перчатки — за 4,37 и продает их с большой наценкой.
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"Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании Би-би-си договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам. Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки", — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
Дептранс отмечает, что Мосгортранс и Московский метрополитен уже занимаются расторжением договоров с этими юрлицами, а именно: ИП Любавина С. М., ООО "АльфаТрейд", ИП Давыдова И. А., ИП Попов С. Д., ООО "ИТС ПАРТНЕР". Отмечается, что сейчас стоимость самой маски при закупке в Китае — два юаня (21-23 рубля) без учета расходов на логистику.
"Те маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована. Кроме того, мы постоянно проводим мониторинг цен на маски и перчатки, продаваемые в городе. Вчера в аптеках и супермаркетах Москвы маски стоили от 32 до 60 рублей, перчатки — от 20 до 43 рублей за пару", — уточнили в дептрансе.
С 12 мая в Москве в общественном транспорте и в магазинах начал действовать обязательный масочный и перчаточный режимы. За их нарушение полагается штраф четыре тысячи рублей, а в транспорте — пять тысяч рублей.
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Популярные комментарии
Власти врут. Это им привычно.
12 мая, 22:10
Антон Лайко
154205049
Да... Би-би-си врать "НЕ" будут, они всегда несут и несут правду.
12 мая, 22:04
Правда - это странная штука.
642722452
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