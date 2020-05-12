Власти Москвы назвали закупочные цены масок для продажи в метро

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Департамент транспорта Департамент транспорта Москвы опроверг сообщения об оптовых закупках медицинских масок и перчаток по низким ценам для продажи в столичном метро.

Во вторник на сайте Би-би-си был опубликован материал о закупках московским метро средств защиты, где сказано, что подземка якобы приобрела маски оптом за 1,64 рубля, а перчатки — за 4,37 и продает их с большой наценкой.

"Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании Би-би-си договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам. Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки", — говорится в сообщении дептранса в Telegram -канале.

Дептранс отмечает, что Мосгортранс Московский метрополитен уже занимаются расторжением договоров с этими юрлицами, а именно: ИП Любавина С. М., ООО "АльфаТрейд", ИП Давыдова И. А., ИП Попов С. Д., ООО "ИТС ПАРТНЕР". Отмечается, что сейчас стоимость самой маски при закупке в Китае — два юаня (21-23 рубля) без учета расходов на логистику.

"Те маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована. Кроме того, мы постоянно проводим мониторинг цен на маски и перчатки, продаваемые в городе. Вчера в аптеках и супермаркетах Москвы маски стоили от 32 до 60 рублей, перчатки — от 20 до 43 рублей за пару", — уточнили в дептрансе.

С 12 мая в Москве в общественном транспорте и в магазинах начал действовать обязательный масочный и перчаточный режимы. За их нарушение полагается штраф четыре тысячи рублей, а в транспорте — пять тысяч рублей.