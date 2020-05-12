Скворцова рассказала о ротации медиков ФМБА для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) перемещает медиков, прошедших курс по лечению инфекционных заболеваний, из региона в регион, где есть потребность в специалистах, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Мы имеем огромный резерв врачей разных специальностей, которые получают короткий концентрированный курс обучения, в том числе... и каким образом себя сберечь от инфицирования, и профессиональным вопросам по инфекционным заболеваниям. Мы сейчас в рамках ФМБА фактически перемещаем из региона в регион, из центра в центр из этого резерва специалистов", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".
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