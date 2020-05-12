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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T21:49
https://ria.ru/20200512/1571347549.html
Скворцова рассказала о ротации медиков ФМБА для борьбы с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155864/40/1558644031_0:307:2792:1878_1036x0_80_0_0_cdd570c5246c5d27c9563820a9eb7184.jpg
РИА Новости

Скворцова рассказала о ротации медиков ФМБА для борьбы с коронавирусом

21:49 12.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 13 сентября 2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) перемещает медиков, прошедших курс по лечению инфекционных заболеваний, из региона в регион, где есть потребность в специалистах, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Мы имеем огромный резерв врачей разных специальностей, которые получают короткий концентрированный курс обучения, в том числе... и каким образом себя сберечь от инфицирования, и профессиональным вопросам по инфекционным заболеваниям. Мы сейчас в рамках ФМБА фактически перемещаем из региона в регион, из центра в центр из этого резерва специалистов", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника СкворцоваОбщество
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