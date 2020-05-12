Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Похудевшая на 23 килограмма за полтора года жительница Похудевшая на 23 килограмма за полтора года жительница Индии Дикша Сингхи в интервью Times of India рассказала, как добилась успеха.

По словам 25-летней девушки, которая изначально весила 105 килограммов, сделать первые шаги было несложно. Самым трудным для нее оказалось вернуться к правильному образу жизни после провала: в какой-то момент ее вес встал и Сингхи потеряла достигнутые результаты.

Вторая попытка оказалось удачной.

"Когда тренировки и правильное питание становятся частью тебя, сбиться уже невозможно", — рассказала она.

Сейчас Сингхи тренируется по пять-шесть раз в неделю, старается много ходить и следит за рационом. При этом она призналась, что иногда позволяет себе поблажки и покупает мороженое.