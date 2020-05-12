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2020-05-12T22:22
https://ria.ru/20200512/1571347465.html
Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения
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РИА Новости

Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения

21:47 12.05.2020 (обновлено: 22:22 12.05.2020)
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© Fotolia / JenkoAtamanДевушка измеряет объем талии
Девушка измеряет объем талии
© Fotolia / JenkoAtaman
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Похудевшая на 23 килограмма за полтора года жительница Индии Дикша Сингхи в интервью Times of India рассказала, как добилась успеха.
По словам 25-летней девушки, которая изначально весила 105 килограммов, сделать первые шаги было несложно. Самым трудным для нее оказалось вернуться к правильному образу жизни после провала: в какой-то момент ее вес встал и Сингхи потеряла достигнутые результаты.
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Вторая попытка оказалось удачной.
"Когда тренировки и правильное питание становятся частью тебя, сбиться уже невозможно", — рассказала она.
Сейчас Сингхи тренируется по пять-шесть раз в неделю, старается много ходить и следит за рационом. При этом она призналась, что иногда позволяет себе поблажки и покупает мороженое.
Чтобы достичь результата необходима дисциплина и позитивный настрой, заключила девушка.
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