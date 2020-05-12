Медведев предложил создать единый реестр вакансий для безработных

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Необходимо создать единый реестр вакансий для людей, потерявших работу, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник провел личный онлайн-прием граждан. Этим завершилась неделя дистанционных приемов по вопросам защиты трудовых прав, которая проходила с 6 по 12 мая. За это время были обработаны тысячи обращений. Чаще всего люди жаловались на проблемы с центрами занятости, несовершенство законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей, которые не могут получить повышенные пособия по безработице, поскольку не были уволены, а прекратили деятельность, а также злоупотребления со стороны работодателей.
"Очевидно, что для людей, потерявших работу, необходимо создать единый реестр вакансий. Такой площадкой может стать портал "Работа в России". Так люди смогут оперативно получать информацию о рабочих местах даже в других регионах", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".
По итогам онлайн-приема председатель ЕР попросил партию провести "индивидуальную работу" по правовой поддержке россиян и обобщить типичные проблемы для разработки законодательных решений.