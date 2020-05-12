Власти Кубани направят более 150 млн на поддержку транспортной отрасли

КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости. Власти Власти Краснодарского края направят более 150 миллионов рублей из регионального бюджета на поддержку транспортной отрасли, это позволит сохранить работу более 6,5 тысячам человек, субсидии получат предприятия, которые кратно сократили или приостановили работу в связи с действующими ограничениями, сообщает пресс-служба администрации края.

Уточняется, что в федеральный перечень пострадавших отраслей ряд объектов транспортной инфраструктуры и автотранспортных предприятий не вошел. Речь идет о тех организациях, 100% акций которых принадлежат Краснодарскому краю и муниципальным унитарным предприятиям. Они не являются субъектами МСП, а значит, не могут претендовать на федеральную поддержку.

"При этом большинство из них кратно сократили или вовсе приостановили работу в связи с действующим режимом. Для них на уровне региона предусмотрены субсидии на выплату заработной платы за апрель в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника. Условие здесь – сохранение 90% сотрудников за период до шести месяцев", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора края Игоря Галася

Отмечается, что на эти цели из краевого бюджета будет выделено более 81 миллиона рублей. "Это позволит сохранить работу более 6,5 тысячам человек", - добавили в ведомстве.

Также предусмотрено возмещение части недополученных доходов организациям, которые в мае предоставили бесплатный проезд гражданам по проездным билетам, действовавшим в апреле. По данным краевых властей, на сегодняшний день такими билетами в крае пользуются более 57 тысяч человек.