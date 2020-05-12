Ставропольские власти ослабили ограничения по коронавирусу

"Ситуация с коронавирусом в нашем крае остаётся непростой, но, вместе с тем, стабильной. Динамика заболеваемости, в целом, постепенно снижается. Нет новых очагов инфекции. Растёт количество проводимых тестов", - написал Владимиров в Instagram

По его словам, это даёт возможность вводить некоторые послабления действующих ограничений.

"В первую очередь, они направлены на то, чтобы дать возможность людям работать. Так, принято решение о запуске промышленных предприятий и строительных компаний, работа которых ранее была приостановлена на период нерабочих дней. В крае возобновлены межмуниципальные пассажирские перевозки", - отметил глава региона.

По его словам, ранее уже смогли приступить к работе стоматологические кабинеты, салоны красоты, парикмахерские, также были открыты салоны связи, станции обслуживания автомобилей.

"Все, кто выходит на работу, должны строго следовать требованиям профилактики: соблюдать социальное дистанцирование, обязательно использовать средства индивидуальной защиты", - добавил губернатор.

Режим самоизоляции действует в Ставропольском крае до 18 мая.

По данным властей края, за сутки в регионе выявили еще 41 случай заражения коронавирусом, также скончался еще один человек. Всего на Ставрополье 1125 случаев инфицирования, из них 325 выздоровели, 21 умер.