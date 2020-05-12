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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T21:29
https://ria.ru/20200512/1571347080.html
Ставропольские власти ослабили ограничения по коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199812_0:176:3016:1873_1036x0_80_0_0_c5e326561030ed90c91d2ce2d4e721a5.jpg
РИА Новости

Ставропольские власти ослабили ограничения по коронавирусу

21:29 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в защитном костюме. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 12 мая - РИА Новости. Власти Ставропольского края ослабили введенные из-за распространения коронавируса ограничения: начинают работать промпредприятия, возобновляются межмуниципальные перевозки, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
"Ситуация с коронавирусом в нашем крае остаётся непростой, но, вместе с тем, стабильной. Динамика заболеваемости, в целом, постепенно снижается. Нет новых очагов инфекции. Растёт количество проводимых тестов", - написал Владимиров в Instagram.
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По его словам, это даёт возможность вводить некоторые послабления действующих ограничений.
"В первую очередь, они направлены на то, чтобы дать возможность людям работать. Так, принято решение о запуске промышленных предприятий и строительных компаний, работа которых ранее была приостановлена на период нерабочих дней. В крае возобновлены межмуниципальные пассажирские перевозки", - отметил глава региона.
По его словам, ранее уже смогли приступить к работе стоматологические кабинеты, салоны красоты, парикмахерские, также были открыты салоны связи, станции обслуживания автомобилей.
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"Все, кто выходит на работу, должны строго следовать требованиям профилактики: соблюдать социальное дистанцирование, обязательно использовать средства индивидуальной защиты", - добавил губернатор.
Режим самоизоляции действует в Ставропольском крае до 18 мая.
По данным властей края, за сутки в регионе выявили еще 41 случай заражения коронавирусом, также скончался еще один человек. Всего на Ставрополье 1125 случаев инфицирования, из них 325 выздоровели, 21 умер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ВладимировЗдоровье - ОбществоСтавропольский крайОбщество
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