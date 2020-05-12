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РИА Наука
2020-05-12T21:22
https://ria.ru/20200512/1571346995.html
В Аргентине нашли скелет десятиметрового мегараптора
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РИА Новости

В Аргентине нашли скелет десятиметрового мегараптора

21:22 12.05.2020
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© Фото : Agencia CTyS - UNLaMАргентинский палеонтолог на месте обнаружения мегараптора в Патагонии
Аргентинский палеонтолог на месте обнаружения мегараптора в Патагонии
© Фото : Agencia CTyS - UNLaM
Аргентинский палеонтолог на месте обнаружения мегараптора в Патагонии
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая - РИА Новости. Аргентинские палеонтологи нашли в Патагонии мегараптора длиной в десять метров, сообщило аргентинское агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.
"Исследователи аргентинского музея натуральных наук нашли плотоядного динозавра огромного размера, жившего примерно 70 миллионов лет назад на юго-востоке провинции Санта-Крус. Были найдены позвонки, ребра и часть плечевого пояса и грудины", - говорится в сообщении.
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"Мы нашли очень большой экземпляр нового мегараптора, которые были плотоядными динозаврами , они имели впечатляющий инструментарий для охоты", - приводит агентство слова палеонтолога Мауро Арансьяги.
В отличие от тиранозавров, мегарапторы были более стройным, лучше подготовленными к гонке, с длинными хвостами, которые позволяли им сохранять равновесие, одновременно у них были мускулистые, но удлиненные ноги, чтобы они могли делать более длинные шаги.
Также, по данным учёных, у мегараптора была удлиненная шея и череп, что, несомненно, помогало им легче добраться до жертвы.
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