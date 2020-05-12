В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса выросло на 195 человек

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 195, за день до этого скончался 161 человек, следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо.
Он отметил, что общее число госпитализированных снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.
"Число потерянных жизней за вчерашний день – 195. Это, несколько, выше, чем днем ранее, но в целом тенденция на снижение. Если вы посмотрите на потери, мы сейчас там, где мы были до того, как случился наплыв вируса", - сказал Куомо.
Согласно приведенным Куомо данным, 9 мая скончались 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек. Всего в штате скончались на данный момент 21640 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.