В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса выросло на 195 человек

"Число потерянных жизней за вчерашний день – 195. Это, несколько, выше, чем днем ранее, но в целом тенденция на снижение. Если вы посмотрите на потери, мы сейчас там, где мы были до того, как случился наплыв вируса", - сказал Куомо.