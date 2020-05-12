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2020-05-12T21:17
https://ria.ru/20200512/1571346883.html
Власти Москвы назвали сроки выплат младшему медперсоналу в Коммунарке
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570026183_0:184:3172:1968_1036x0_80_0_0_8f6b04310b8f0ee462f25170fded0759.jpg
РИА Новости

Власти Москвы назвали сроки выплат младшему медперсоналу в Коммунарке

21:16 12.05.2020 (обновлено: 21:17 12.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Младший персонал больницы в Коммунарке, работающий с больными коронавирусом, получит надбавки в кратчайшие сроки, сообщается на сайте столичного депздрава.
Ранее в СМИ появилась публикация о том, что медсестры и санитары, работающие в "ковидных" корпусах, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину. В письме медики якобы просят выяснить, почему им не выплачивают обещанные надбавки.
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"Со своей стороны, больница в Коммунарке приложит необходимые усилия, чтобы выплаты сотрудникам подрядной организации были доведены до работников в кратчайшие сроки. В течение двух-трех дней работы будут завершены, и трансфер от департамента этой подрядной организации будет совершен", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время завершаются юридические процедуры оформления договорных обязательств с компанией подрядчиком, запланирован трансфер денежных средств с учетом федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам.
"Обращаем внимание, что выплаты будут доведены с учетом прошедших рабочих дней, начиная с даты начала работы сотрудников в больнице", - подчеркивается в сообщении.
Также в депздраве отметили, что все штатные сотрудники больницы в Коммунарке уже получили городские и федеральные выплаты по апрель включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинМоскваОбщество
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