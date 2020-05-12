Власти Москвы назвали сроки выплат младшему медперсоналу в Коммунарке

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Младший персонал больницы в Младший персонал больницы в Коммунарке , работающий с больными коронавирусом, получит надбавки в кратчайшие сроки, сообщается на сайте столичного депздрава.

Ранее в СМИ появилась публикация о том, что медсестры и санитары, работающие в "ковидных" корпусах, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину . В письме медики якобы просят выяснить, почему им не выплачивают обещанные надбавки.

"Со своей стороны, больница в Коммунарке приложит необходимые усилия, чтобы выплаты сотрудникам подрядной организации были доведены до работников в кратчайшие сроки. В течение двух-трех дней работы будут завершены, и трансфер от департамента этой подрядной организации будет совершен", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в настоящее время завершаются юридические процедуры оформления договорных обязательств с компанией подрядчиком, запланирован трансфер денежных средств с учетом федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам.

"Обращаем внимание, что выплаты будут доведены с учетом прошедших рабочих дней, начиная с даты начала работы сотрудников в больнице", - подчеркивается в сообщении.

Также в депздраве отметили, что все штатные сотрудники больницы в Коммунарке уже получили городские и федеральные выплаты по апрель включительно.