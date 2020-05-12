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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T21:09
https://ria.ru/20200512/1571346757.html
В штате Нью-Йорк около 100 детей заболели связанным с COVID-19 синдромом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570010745_0:319:3073:2047_1036x0_80_0_0_dfce4a857e80ac4193f2c4cea6965f37.jpg
РИА Новости

В штате Нью-Йорк около 100 детей заболели связанным с COVID-19 синдромом

21:09 12.05.2020
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© REUTERS / Mike SegarАвтомобиль скорой помощи в Нью-Йорке
Автомобиль скорой помощи в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
НЬЮ-ЙОРК, 12 мая – РИА Новости. Около 100 детей и подростков в штате Нью-Йорк заболели воспалительным синдромом, который предположительно, связан с коронавирусом, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
"Изначально мы думали, что этот вирус не действует на детей. Теперь мы имеем дело с проблемой, которая сильно беспокоит нас. У нас около 100 случаев воспалительного заболевания, которое, похоже, было вызвано вирусом COVID-19", - сказал Куомо.
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Ранее он отмечал, что от синдрома системного воспалительного ответа, который может быть связан с заражением коронавирусом, в штате скончались трое детей. "Мы потеряли мальчиков 5 и 7 лет и 18-летнюю девушку", - отметил губернатор.
Согласно данным, которые привел губернатор, из примерно 100 случаев заболевания этим синдромом, заболевшие в возрасте меньше года составляют 5%, от 1 до 4 лет – 18%, от 5 до 9 лет – 29%, от 10 до 14 лет – 28%, от 15 до 19 лет – 16%, от 20 до 21 года – 4%.
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
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