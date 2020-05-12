В штате Нью-Йорк около 100 детей заболели связанным с COVID-19 синдромом

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая – РИА Новости. Около 100 детей и подростков в штате Около 100 детей и подростков в штате Нью-Йорк заболели воспалительным синдромом, который предположительно, связан с коронавирусом, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо

"Изначально мы думали, что этот вирус не действует на детей. Теперь мы имеем дело с проблемой, которая сильно беспокоит нас. У нас около 100 случаев воспалительного заболевания, которое, похоже, было вызвано вирусом COVID-19", - сказал Куомо.

Ранее он отмечал, что от синдрома системного воспалительного ответа, который может быть связан с заражением коронавирусом, в штате скончались трое детей. "Мы потеряли мальчиков 5 и 7 лет и 18-летнюю девушку", - отметил губернатор.

Согласно данным, которые привел губернатор, из примерно 100 случаев заболевания этим синдромом, заболевшие в возрасте меньше года составляют 5%, от 1 до 4 лет – 18%, от 5 до 9 лет – 29%, от 10 до 14 лет – 28%, от 15 до 19 лет – 16%, от 20 до 21 года – 4%.

Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.