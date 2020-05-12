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2020-05-12T23:08
https://ria.ru/20200512/1571346088.html
Госдеп назвал С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией
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РИА Новости

Госдеп назвал С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией

20:44 12.05.2020 (обновлено: 23:08 12.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США считают, что вопрос о приобретении Турцией российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Вашингтона и Анкары, заявил спецпредставитель США по Сирии и один из ведущих в США дипломатов по связям с Турцией Джеймс Джеффри.
"С-400 — это огромный вопрос... это исключительно сложный вопрос, потому что он касается крупнейшей инвестиции в оборону США и их союзников со Второй мировой войны — истребитель F-35. Действия Турции подрывают потенциал этого истребителя", - сказал Джеффри, выступая на мероприятии Гудзоновского института.
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"Две стороны оказались в застое по этому вопросу. Это самая большая проблема. В остальном мы с Турцией вполне хорошо ладим по большинству вопросу, включая Ливию, НАТО, Кавказско-черноморский регион, Сирию и Ирак", - сказал Джеффри.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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Джеймс ДжеффриС-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
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