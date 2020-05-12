Госдеп назвал С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией

"Две стороны оказались в застое по этому вопросу. Это самая большая проблема. В остальном мы с Турцией вполне хорошо ладим по большинству вопросу, включая Ливию, НАТО, Кавказско-черноморский регион, Сирию и Ирак", - сказал Джеффри.