Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 27 тысячам

Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса

© Фото : Sputnik France Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса

ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Число умерших от коронавируса во Франции приближается к 27 тысячам, за сутки скончались 348 человек, сообщает министерство здравоохранения страны во вторник.

В понедельник сообщалось о 26 643 умерших от последствий коронавирусной инфекции

"С 1 марта мы оплакиваем 26 991 смерть, связанную с COVID-19", - говорится в коммюнике минздрава. Отмечается, что 17 003 человека скончались в больницах и 9988 человек – в домах престарелых.

В больницах остаются 21 595 человек (на прошлой неделе число госпитализированных с коронавирусной инфекций составляло 24 775), сообщается в коммюнике. За последние сутки в больнице поступили 670 новых пациентов.

Количество пациентов в реанимации также продолжает снижаться. Там находятся 2542 человека (на прошлой неделе число пациентов - 3430). В реанимацию за последние 24 часа поступили 92 человека.

С момента начала эпидемии почти 97 тысяч человек были госпитализированы. Более 57 тысяч выздоровели и были выписаны из больниц.

Одиннадцатого мая Франция начала снимать ограничения, введённые на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные магазины. Кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей.