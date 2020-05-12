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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T20:42
https://ria.ru/20200512/1571346023.html
Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 27 тысячам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571279970_0:293:2048:1445_1036x0_80_0_0_38d02643a6130560f1cc8fd77209160c.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 27 тысячам

20:41 12.05.2020 (обновлено: 20:42 12.05.2020)
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© Фото : Sputnik FranceСитуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
© Фото : Sputnik France
ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Франции приближается к 27 тысячам, за сутки скончались 348 человек, сообщает министерство здравоохранения страны во вторник.
В понедельник сообщалось о 26 643 умерших от последствий коронавирусной инфекции.
"С 1 марта мы оплакиваем 26 991 смерть, связанную с COVID-19", - говорится в коммюнике минздрава. Отмечается, что 17 003 человека скончались в больницах и 9988 человек – в домах престарелых.
В больницах остаются 21 595 человек (на прошлой неделе число госпитализированных с коронавирусной инфекций составляло 24 775), сообщается в коммюнике. За последние сутки в больнице поступили 670 новых пациентов.
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Количество пациентов в реанимации также продолжает снижаться. Там находятся 2542 человека (на прошлой неделе число пациентов - 3430). В реанимацию за последние 24 часа поступили 92 человека.
С момента начала эпидемии почти 97 тысяч человек были госпитализированы. Более 57 тысяч выздоровели и были выписаны из больниц.
Одиннадцатого мая Франция начала снимать ограничения, введённые на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные магазины. Кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФранцияВ мире
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