Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма, заявил доктор медицинских наук Антон Ершов в Выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма, заявил доктор медицинских наук Антон Ершов в эфире телеканала "Россия 24".

Специалист отметил, что для этого у человека должно быть минимальное количество хронических заболеваний, в идеале их быть вообще не должно.

"Такие люди будут иметь больше всего шансов сгенерировать нормальную иммунную защиту", — рассказал Ершов.

При этом у тех, кто столкнется с малым количеством вируса, иммунитет может не выработаться, добавил он. Кроме того, по словам эксперта, повторно заразиться коронавирусом могут люди с иммунодефицитом.

По последним данным, общее число зараженных в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.