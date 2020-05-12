Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма, заявил доктор медицинских наук Антон Ершов в эфире телеканала "Россия 24".
Специалист отметил, что для этого у человека должно быть минимальное количество хронических заболеваний, в идеале их быть вообще не должно.
"Такие люди будут иметь больше всего шансов сгенерировать нормальную иммунную защиту", — рассказал Ершов.
При этом у тех, кто столкнется с малым количеством вируса, иммунитет может не выработаться, добавил он. Кроме того, по словам эксперта, повторно заразиться коронавирусом могут люди с иммунодефицитом.
По последним данным, общее число зараженных в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.