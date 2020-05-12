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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T21:57
https://ria.ru/20200512/1571345962.html
Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345021_0:0:3164:1779_1036x0_80_0_0_1e069b8c137ac9903d47645b516b6b2e.jpg
РИА Новости

Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу

20:38 12.05.2020 (обновлено: 21:57 12.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма, заявил доктор медицинских наук Антон Ершов в эфире телеканала "Россия 24".
Специалист отметил, что для этого у человека должно быть минимальное количество хронических заболеваний, в идеале их быть вообще не должно.
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"Такие люди будут иметь больше всего шансов сгенерировать нормальную иммунную защиту", — рассказал Ершов.
При этом у тех, кто столкнется с малым количеством вируса, иммунитет может не выработаться, добавил он. Кроме того, по словам эксперта, повторно заразиться коронавирусом могут люди с иммунодефицитом.
По последним данным, общее число зараженных в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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