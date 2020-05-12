Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T21:05
https://ria.ru/20200512/1571345738.html
США признали военные успехи России в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/154226/01/1542260129_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fde137f70f7f5bbeee4ad0f19cdea1cc.jpg
РИА Новости

США признали военные успехи России в Сирии

20:32 12.05.2020 (обновлено: 21:05 12.05.2020)
8491
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
По его словам, у России есть ключевые интересы в Сирии — поддержание военных баз, а также защита своих экономических инвестиций. Кроме того, как заявил Джеффри, Россия считает, что ограниченное военное участие в Сирии помогает ей добиться крупных стратегических успехов.
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
28 марта, 10:14Война в Сирии
Россия и Сирия заявили о планах США передать грузы сирийским боевикам
"Они, действительно, весьма успешны в военном смысле в Сирии. Проблема в том, что нет политического выхода из-за проблем с (президентом САР Башаром) Асадом. Наша работа — представить им путь вперед через ООН, при поддержке ООН. Но это требует, чтобы они до какой-то степени дистанцировались от Асада и иранцев", - сказал Джеффри на видеоконференции Гудзоновского института Джеффри.
На видеоконференции Джеффри спросили, как можно "вбить клин между Асадом и русскими" и стоит ли верить сообщениям о том, что Асад в последнее время вызывает недовольство в Москве.
"Мы считаем, что эти сообщения верны. Мы разговаривали с русскими на протяжении последнего года. Русские недовольны Асадом. Проблема в том, что они не видят альтернативы", - заявил Джеффри.
Россия и США поддерживают мирный процесс в Сирии под эгидой ООН. США с 2011 года требуют отставки президента Сирии Асада и убеждают в ее необходимости другие страны, но пока безрезультатно.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Американский военный конвой на севере Сирии
2 мая, 01:24Война в Сирии
СМИ: американские военные застрелили в Сирии мирного жителя
117871214
Обсудить 5
РоссияДжеймс ДжеффриВойна в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Так Асад и давно ушел, правда под дорожную. Все вопросы давно решают без него.
12 мая, 21:01
Арина Жанжора
2601008
И только еврейцы который год каждый божий день всё "побеждают" иранцев и сирийцев под феерическую хаванагилу "Ассад должен уйти")))
12 мая, 20:40
Б2Борисыч 2019
1300000
Рекомендуем
Американский военный автомобиль в Сирии
Сирийцы заблокировали проезд американской военной техники в Эль-Хасаке
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Госдеп назвал С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией
Заседание Совета безопасности ООН
Европейские члены СБ ООН и Польша поддержали доклад ОЗХО по Сирии
Военнослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии
Россия и Турция провели десятое патрулирование в Идлибе
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
США приостановили развертывание поставленных Россией аппаратов ИВЛ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала статью FT o смертности от COVID-19 в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом Пескова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Кузбассе за сутки утонули двое детей
09:06Кремлевский врач рассказал о сложностях работы в защитном костюме
09:01В Тамбовской области за сутки 60 человек выздоровели от COVID-19
08:54РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
08:54В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:53В России провели более 5,9 миллиона тестов на коронавирус
08:52В Петербурге двух человек эвакуировали с балкона горящей квартиры
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
Лента новостейМолния