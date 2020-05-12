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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T20:26
https://ria.ru/20200512/1571345454.html
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 1,7 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570337320_0:171:3072:1899_1036x0_80_0_0_2018dd4976d3065e8a73786e4655cab7.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 1,7 тысячи

20:26 12.05.2020
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© REUTERS / Umit BektasРаботник муниципалитета в защитном костюме кормит уличных кошек на площади Султанахмет в Стамбуле, Турция
Работник муниципалитета в защитном костюме кормит уличных кошек на площади Султанахмет в Стамбуле, Турция
© REUTERS / Umit Bektas
АНКАРА, 12 мая - РИА Новости, Алена Палажченко. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,7 тысячи, скончались 53 пациента, общее число заразившихся превысило 141 тысячу, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1704 новых случая, всего заразившихся – 141 475. Мы потеряли сегодня 53 пациента, всего умерших - 3894. Вылечились сегодня 3109 пациентов, всего 98 889", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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