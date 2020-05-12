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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T20:21
https://ria.ru/20200512/1571345362.html
Число жертв коронавируса в Северной Македонии превысило 90
https://cdn25.img.ria.ru/images/152990/31/1529903189_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_7128034a55525fb608b11f0109271340.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Северной Македонии превысило 90

20:21 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСкопье
Скопье
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Северной Македонии с начала пандемии превысило 90, всего выявлены свыше 1,6 тысячи больных коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения.
"За последние сутки сделаны 189 тестов, подтверждены 10 новых случаев COVID-19. Общее число выявленных зараженных с начала пандемии составило 1 674, выздоровели 1205 пациентов, скончались 92", - сообщил македонский минздрав во вторник.
Последним умершим стал 60-летний мужчина из города Велес, госпитализированный 29 апреля. Ранее скончался его земляк 58 лет, находившийся на аппарате искусственной вентиляции легких.
Министр здравоохранения Венко Филипче на пресс-конференции во вторник назвал эпидемиологическую обстановку стабильной и отметил рост числа выздоровевших. По его словам, комиссия по инфекционным заболеваниям на этой неделе предложит правительству смягчить ограничительные меры.
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Первыми планируется открыть образовательные центры для взрослого населения, разрешить заседания органов управления, конференции, работу автошкол, спортивные тренировки на открытом воздухе, деятельность букмекерских контор и торговых центров, но не кафе и ресторанов. Сотрудники будут обязаны носить защитные маски и перчатки. По итогам первого этапа смягчения мер будет рассмотрена следующая фаза.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСеверная МакедонияВ мире
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