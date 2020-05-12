Число жертв коронавируса в Северной Македонии превысило 90

БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Число жертв коронавируса в Северной Македонии с начала пандемии превысило 90, всего выявлены свыше 1,6 тысячи больных коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения.

"За последние сутки сделаны 189 тестов, подтверждены 10 новых случаев COVID-19 . Общее число выявленных зараженных с начала пандемии составило 1 674, выздоровели 1205 пациентов, скончались 92", - сообщил македонский минздрав во вторник.

Последним умершим стал 60-летний мужчина из города Велес, госпитализированный 29 апреля. Ранее скончался его земляк 58 лет, находившийся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Министр здравоохранения Венко Филипче на пресс-конференции во вторник назвал эпидемиологическую обстановку стабильной и отметил рост числа выздоровевших. По его словам, комиссия по инфекционным заболеваниям на этой неделе предложит правительству смягчить ограничительные меры.

Первыми планируется открыть образовательные центры для взрослого населения, разрешить заседания органов управления, конференции, работу автошкол, спортивные тренировки на открытом воздухе, деятельность букмекерских контор и торговых центров, но не кафе и ресторанов. Сотрудники будут обязаны носить защитные маски и перчатки. По итогам первого этапа смягчения мер будет рассмотрена следующая фаза.