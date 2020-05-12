Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T20:18
https://ria.ru/20200512/1571345250.html
Глава Самарской области назвал условия для смягчения ограничений
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976333_0:154:2855:1760_1036x0_80_0_0_c0326da88507b19dd746eedcd5d0f613.jpg
РИА Новости

Глава Самарской области назвал условия для смягчения ограничений

20:18 12.05.2020
499
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Палата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
САМАРА, 12 мая - РИА Новости. В Самарской области на сегодняшний день свободны 36 из 50% коек для пациентов с коронавирусом, сообщил во вторник губернатор региона Дмитрий Азаров.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестированием должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.
Автомобиль скорой помощи на месте стрельбы в Орландо, США
Вчера, 15:00Распространение нового коронавируса
Медсестра умерла, спасая без защитного костюма зараженного коронавирусом
"У нас сегодня 36% коечного фонда не задействовано из того, что мы отвели под борьбу с коронавирусной инфекцией. Нам нужно для выполнения первого этапа выхода из ограничений, ранее наложенных, 50% коечного фонда чтобы было… Значит, мы должны предпринять дополнительные меры, чтобы коечный фонд нарастить", - сказал Азаров в прямом эфире информационного портала 63.ru.
Азаров объяснил, что Самарская область не соответствует этому критерию, так как на "начальном этапе в регионе перестраховались", стараясь всех заразившихся коронавирусом госпитализировать в больницы. "У нас сегодня самый высокий, наверное, процент в России людей, которые бессимптомно болеют, но проходят лечение в больницах. У нас немногим более 100 человек всего лишь находятся на амбулаторном лечении, то есть дома лечатся… В других регионах ситуация обратная – около 20-30% только находятся в больницах, остальные – дома, потому что бессимптомно болеют", - уточнил губернатор.
Женщина, переживающая стресс
Вчера, 16:54Распространение нового коронавируса
Названа профессия, которая станет самой востребованной после пандемии
По данным пресс-службы правительства региона, в Самарской области на сегодняшний день организована 2641 койка для лечения пациентов с COVID-19, что на 473 койки превышает плановый показатель, определенный Минздравом РФ. В мае, по информации пресс-службы, будут развернуты еще около 290 коек. В пресс-службе также уточнили, что койки в специализированных больницах региона занимают в том числе и те, у кого есть подозрение на коронавирус.
В Самарской области подтверждено 1083 случая заболевания коронавирусом, 174 человека выздоровели, девять скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
311000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АзаровСамарская областьОбщество
Рекомендуем
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Скопье
Число жертв коронавируса в Северной Македонии превысило 90
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Коронавирус выявили у 1709 российских военных
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Профсоюз "АвтоВАЗа" заявил о семи заболевших COVID-19 сотрудниках завода
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала, кого коснутся выплаты на детей от трех до семи лет
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Пожар в 22-этажном доме на юге Москвы
На юге Москвы произошел пожар в 22-этажном жилом доме
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Число вылечившихся от COVID-19 в Пензенской области приблизилось к 500
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В Пермском крае рассказали о переходе ко второму этапу снятия ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Тамбовской области за сутки 60 человек выздоровели от COVID-19
08:54РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
08:54В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:53В России провели более 5,9 миллиона тестов на коронавирус
08:52В Петербурге двух человек эвакуировали с балкона горящей квартиры
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
Лента новостейМолния