Глава Самарской области назвал условия для смягчения ограничений

САМАРА, 12 мая - РИА Новости. В Самарской области на сегодняшний день свободны 36 из 50% коек для пациентов с коронавирусом, сообщил во вторник губернатор региона Дмитрий Азаров.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестированием должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.
"У нас сегодня 36% коечного фонда не задействовано из того, что мы отвели под борьбу с коронавирусной инфекцией. Нам нужно для выполнения первого этапа выхода из ограничений, ранее наложенных, 50% коечного фонда чтобы было… Значит, мы должны предпринять дополнительные меры, чтобы коечный фонд нарастить", - сказал Азаров в прямом эфире информационного портала 63.ru.
Азаров объяснил, что Самарская область не соответствует этому критерию, так как на "начальном этапе в регионе перестраховались", стараясь всех заразившихся коронавирусом госпитализировать в больницы. "У нас сегодня самый высокий, наверное, процент в России людей, которые бессимптомно болеют, но проходят лечение в больницах. У нас немногим более 100 человек всего лишь находятся на амбулаторном лечении, то есть дома лечатся… В других регионах ситуация обратная – около 20-30% только находятся в больницах, остальные – дома, потому что бессимптомно болеют", - уточнил губернатор.
По данным пресс-службы правительства региона, в Самарской области на сегодняшний день организована 2641 койка для лечения пациентов с COVID-19, что на 473 койки превышает плановый показатель, определенный Минздравом РФ. В мае, по информации пресс-службы, будут развернуты еще около 290 коек. В пресс-службе также уточнили, что койки в специализированных больницах региона занимают в том числе и те, у кого есть подозрение на коронавирус.
В Самарской области подтверждено 1083 случая заболевания коронавирусом, 174 человека выздоровели, девять скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.