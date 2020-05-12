Глава Самарской области назвал условия для смягчения ограничений

Азаров объяснил, что Самарская область не соответствует этому критерию, так как на "начальном этапе в регионе перестраховались", стараясь всех заразившихся коронавирусом госпитализировать в больницы. "У нас сегодня самый высокий, наверное, процент в России людей, которые бессимптомно болеют, но проходят лечение в больницах. У нас немногим более 100 человек всего лишь находятся на амбулаторном лечении, то есть дома лечатся… В других регионах ситуация обратная – около 20-30% только находятся в больницах, остальные – дома, потому что бессимптомно болеют", - уточнил губернатор.