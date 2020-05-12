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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T20:17
https://ria.ru/20200512/1571345209.html
Коронавирус выявили у 1709 российских военных
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565169080_0:193:2946:1850_1036x0_80_0_0_4ea7d9076def5041d70dadb56da048b3.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 1709 российских военных

20:17 12.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Коронавирус за все время тестирования выявили у 1709 российских военных, среди военнослужащих в военных вузах - у 1205 человек, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1709 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 374 человек, в изоляторах по месту службы– 624 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения –20 человек; изолирован на дому – 691 человек", - говорится в сообщении.
Также выявлены 1205 курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительным результатом тестов на коронавирус.
Кроме того, 389 человек с коронавирусом насчитывается среди гражданского персонала ВС РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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