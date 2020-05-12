Коронавирус выявили у 1709 российских военных

"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1709 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 374 человек, в изоляторах по месту службы– 624 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения –20 человек; изолирован на дому – 691 человек", - говорится в сообщении.