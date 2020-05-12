В Алжире число заразившихся коронавирусом превысило шесть тысяч

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число случаев заражения Число случаев заражения коронавирусом Алжире превысило 6 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, за минувшие сутки в Алжире выявлены 176 новых зараженных, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6067, выздоровели почти 3 тысячи человек, скончались 515.

Ранее во вторник власти Алжира решили продлить действие ограничительных мер по борьбе с новым коронавирусом на 15 дней. Решение вступает в силу с 15 мая. Эпидемия нового коронавируса затронула более 40 из 58 провинций страны. На фоне улучшения эпидемиологической обстановки комендантский час был смягчен в ряде провинций с началом священного для мусульман месяца поста Рамадан, однако мечети, кафе и рестораны по-прежнему закрыты, власти призывают граждан избегать массовых собраний.

Правительство ранее объявило о ряде общенациональных мер, включая запрет на работу всех кафе, ресторанов и магазинов, за исключением продуктовых. Власти также ввели запрет на передвижение общественного транспорта в городах, сократили присутствие госслужащих на рабочих местах, объявили о приостановке международного авиасообщения по ряду направлений и морского сообщения с европейскими странами.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллиона случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.