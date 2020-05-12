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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T19:59
https://ria.ru/20200512/1571344267.html
В Алжире число заразившихся коронавирусом превысило шесть тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Алжире число заразившихся коронавирусом превысило шесть тысяч

19:59 12.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Алжире превысило 6 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, за  минувшие сутки в Алжире выявлены 176 новых зараженных, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6067, выздоровели почти 3 тысячи человек, скончались 515.
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Ранее во вторник власти Алжира  решили продлить действие ограничительных мер по борьбе с новым коронавирусом на 15 дней. Решение вступает в силу с 15 мая. Эпидемия нового коронавируса затронула более 40 из 58 провинций страны. На фоне улучшения эпидемиологической обстановки комендантский час был смягчен в ряде провинций с началом священного для мусульман месяца поста Рамадан, однако мечети, кафе и рестораны по-прежнему закрыты, власти призывают граждан избегать массовых собраний.
Правительство ранее объявило о ряде общенациональных мер, включая запрет на работу всех кафе, ресторанов и магазинов, за исключением продуктовых. Власти также ввели запрет на передвижение общественного транспорта в городах, сократили присутствие госслужащих на рабочих местах, объявили о приостановке международного авиасообщения по ряду направлений и морского сообщения с европейскими странами.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллиона случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗАлжир (республика)В мире
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