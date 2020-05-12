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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T20:41
https://ria.ru/20200512/1571344193.html
В ВОЗ рассказали о разработке вакцин от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/156292/97/1562929747_0:0:2000:1125_1036x0_80_0_0_12d9281998e6d4c657f328a942ae8f16.jpg
РИА Новости

В ВОЗ рассказали о разработке вакцин от коронавируса

19:57 12.05.2020 (обновлено: 20:41 12.05.2020)
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© Depositphotos / motortionОпыты в лаборатории
Опыты в лаборатории
© Depositphotos / motortion
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В мире более сотни фармкомпаний разрабатывают вакцины от коронавируса, восемь образцов уже проходят клинические исследования, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
При этом она подчеркнула, что говорить о сроках появления препарата пока рано. В ВОЗ полагают, что разработать вакцину могут уже в этом году, однако массовое производство начнется не раньше следующего.
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Также Вуйнович отметила, что принятые в России меры по борьбе с эпидемией дали хороший результат, в стране невысокий уровень смертности.
Как заявляла 8 мая на онлайн-встрече с депутатами от "Единой России" глава Роспотребнадзора Анна Попова, одной вакцины от заболевания быть не может, их будет несколько, вакцины будут "разные по степени воздействия, по степени ответа".
По последним данным, общее число зараженных в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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