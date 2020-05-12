Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T19:57
https://ria.ru/20200512/1571344172.html
НАСА завершило переговоры с "Роскосмосом" о покупке места на "Союзе"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570554568_0:228:2189:1459_1036x0_80_0_0_1322dc506a1dff5e98975b4f151e2dd9.jpg
РИА Новости

НАСА завершило переговоры с "Роскосмосом" о покупке места на "Союзе"

19:57 12.05.2020
3672
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанкЗапуск "Ракеты Победы" (ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14") к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск Ракеты Победы (ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-14) к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. НАСА завершило переговоры с "Роскосмосом" по покупке места для американского астронавта в корабле "Союз", который отправится к Международной космической станции осенью, сообщили в НАСА.
"Чтобы подтвердить приверженность агентства безопасным операциям за счет постоянного американского присутствия на борту Международной космической станции до того, как коммерческие корабли будут доступны на постоянной основе, НАСА завершило переговоры с "Роскосмосом" о покупке дополнительного места в "Союзе" для запуска осенью", - говорится в сообщении.
Астронавт НАСА показала, как ее встретила собака после возвращения из космоса
15 февраля, 03:25Хочу стать космонавтом
Астронавт НАСА показала реакцию ее собаки на возвращение из космоса
Ранее сообщалось о возможности предоставления США двух дополнительных мест на российских "Союзах". Так, в декабре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить НАСА по одному месту на кораблях "Союз МС-17" со стартом в октябре 2020 года и "Союз МС-18" со стартом в апреле 2021 года. Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до октября 2021 года на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей. В феврале 2020 года Рогозин заявил, что контракт с НАСА на покупку мест в кораблях "Союз" может быть подписан в апреле.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
Логотип госкорпорации Роскосмос
18 апреля, 15:4975 лет Великой Победы
"Роскосмос" показал "Ракету Победы"
191220113
Обсудить 5
Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАSpaceXДмитрий РогозинСША
Рекомендуем
Центр НАСА в шате Флорида, США
В НАСА рассказали детали договора с "Роскосмосом" по полету на "Союзе"
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС
Кадр из фильма Аватар
Стал известен бюджет сиквелов "Аватара"
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
НПО им. Лавочкина работает над обликом ракеты для "Морского старта"
Дождь в Москве
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
США приостановили развертывание поставленных Россией аппаратов ИВЛ
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
США признали военные успехи России в Сирии
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Московские власти назвали цены на маски для продажи в метро
Постер к мультсериалу Дракоша Тоша
Голливудский сценарист создаст 3-й сезон мультсериала "Дракоша Тоша"
Центр управления полетами в Королёве
В "Роскосмосе" рассказали подробности ЧП с блоком "Фрегат-СБ" на орбите
Хельсинки
Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за коронавируса
Презентация лунных скафандров на пресс-конференции в Вашингтоне, которые будут использоваться в рамках космической программы Артемида
"Кто первый встал, того и тапки". Что США собрались делать на Луне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Тамбовской области за сутки 60 человек выздоровели от COVID-19
08:54РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
08:54В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:53В России провели более 5,9 миллиона тестов на коронавирус
08:52В Петербурге двух человек эвакуировали с балкона горящей квартиры
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
Лента новостейМолния