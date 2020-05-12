НАСА завершило переговоры с "Роскосмосом" о покупке места на "Союзе"

"Чтобы подтвердить приверженность агентства безопасным операциям за счет постоянного американского присутствия на борту Международной космической станции до того, как коммерческие корабли будут доступны на постоянной основе, НАСА завершило переговоры с "Роскосмосом" о покупке дополнительного места в "Союзе" для запуска осенью", - говорится в сообщении.