НАСА завершило переговоры с "Роскосмосом" о покупке места на "Союзе"

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. НАСА завершило переговоры с "Роскосмосом" по покупке места для американского астронавта в корабле "Союз", который отправится к Международной космической станции осенью, сообщили в НАСА.
"Чтобы подтвердить приверженность агентства безопасным операциям за счет постоянного американского присутствия на борту Международной космической станции до того, как коммерческие корабли будут доступны на постоянной основе, НАСА завершило переговоры с "Роскосмосом" о покупке дополнительного места в "Союзе" для запуска осенью", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о возможности предоставления США двух дополнительных мест на российских "Союзах". Так, в декабре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить НАСА по одному месту на кораблях "Союз МС-17" со стартом в октябре 2020 года и "Союз МС-18" со стартом в апреле 2021 года. Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до октября 2021 года на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей. В феврале 2020 года Рогозин заявил, что контракт с НАСА на покупку мест в кораблях "Союз" может быть подписан в апреле.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
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