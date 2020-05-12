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2020-05-12T19:49
https://ria.ru/20200512/1571343932.html
Советник Трампа прокомментировал фото со здоровым Ким Чен Ыном
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РИА Новости

Советник Трампа прокомментировал фото со здоровым Ким Чен Ыном

19:49 12.05.2020
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© REUTERS / KCNAКим Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
© REUTERS / KCNA
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Белый дом доверяет фотографиям из КНДР, показывающим северокорейского лидера Ким Чен Ына в добром здравии, заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
"Похоже, что он вышел, разрезает ленточки на фабрике по производству удобрений, так что мы думаем, что он, вероятно, хорошо себя чувствует", - сказал О'Брайен журналистам пресс-пула Белого дома.
При этом он подчеркнул, что информацию из КНДР получить трудно. О'Брайен отказался говорить о том, есть ли у США подтверждение фотографий.
В апреле и начале мая циркулировали слухи о болезни и даже смерти Ким Чен Ына, который продолжительное время не появлялся на публике. Однако 2 мая официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" опубликовал фотографии Ким Чен Ына с его первого за 20 дней публичного мероприятия - тот выглядел здоровым.
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