Советник Трампа прокомментировал фото со здоровым Ким Чен Ыном

"Похоже, что он вышел, разрезает ленточки на фабрике по производству удобрений, так что мы думаем, что он, вероятно, хорошо себя чувствует", - сказал О'Брайен журналистам пресс-пула Белого дома.

В апреле и начале мая циркулировали слухи о болезни и даже смерти Ким Чен Ына, который продолжительное время не появлялся на публике. Однако 2 мая официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" опубликовал фотографии Ким Чен Ына с его первого за 20 дней публичного мероприятия - тот выглядел здоровым.