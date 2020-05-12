Советник Трампа прокомментировал фото со здоровым Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Белый дом доверяет фотографиям из КНДР, показывающим северокорейского лидера Ким Чен Ына в добром здравии, заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
"Похоже, что он вышел, разрезает ленточки на фабрике по производству удобрений, так что мы думаем, что он, вероятно, хорошо себя чувствует", - сказал О'Брайен журналистам пресс-пула Белого дома.
В апреле и начале мая циркулировали слухи о болезни и даже смерти Ким Чен Ына, который продолжительное время не появлялся на публике. Однако 2 мая официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" опубликовал фотографии Ким Чен Ына с его первого за 20 дней публичного мероприятия - тот выглядел здоровым.