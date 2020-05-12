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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T19:44
https://ria.ru/20200512/1571343674.html
Белый дом: насколько нам известно, Путин чувствует себя отлично
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571286130_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_bb0245e3dfb5f90ca3e1ffea641327ac.jpg
РИА Новости

Белый дом: насколько нам известно, Путин чувствует себя отлично

19:44 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен в связи с госпитализацией пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что, по его информации, российский президент Владимир Путин чувствует себя отлично.
"Это жесткий вирус, люди заболевали даже в Белом доме... и мировые лидеры, такие как (премьер-министр Великобритании) Борис Джонсон, который слег с COVID-19 — еще один (заболевший) мировой лидер. Так что за этим каждому нужно следить внимательно, но у нас нет никакой информации, кроме того, что у президента Путина все отлично", - сказал О'Брайен журналистам президентского пула Трампа.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп разговаривал с Путиным на прошлой неделе, и Путин был "в прекрасном настроении и добром здравии". "У нас нет причин подозревать обратное", - заключил О'Брайен.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вчера, 19:35Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
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