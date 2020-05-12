Белый дом: насколько нам известно, Путин чувствует себя отлично

"Это жесткий вирус, люди заболевали даже в Белом доме... и мировые лидеры, такие как (премьер-министр Великобритании) Борис Джонсон, который слег с COVID-19 — еще один (заболевший) мировой лидер. Так что за этим каждому нужно следить внимательно, но у нас нет никакой информации, кроме того, что у президента Путина все отлично", - сказал О'Брайен журналистам президентского пула Трампа.