В Сети появились первые отзывы о драме "Лицо со шрамом" с Томом Харди

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сегодня в онлайн-формате состоялась мировая премьера драмы Джоша Транка "Лицо со шрамом" (Capone) с Томом Харди в роли легендарного гангстера Аль Капоне. В Сети уже появились первые отзывы зрителей и критиков.

На сайте Rotten Tomatoes лента получила низкие оценки. По "томатометру" она пока считается "гнилой". На сервисе Metacritic у драмы более нейтральные отметки — там мнения разошлись примерно поровну. На крупнейшей в мире базе данных о кинематографе IMDb "Лицо со шрамом" имеет рейтинг чуть выше среднего — 6,6 из 10 баллов.

Большинство критиков согласились с тем, что режиссеру удалось передать мрачную и неприятную атмосферу (все-таки в фильме показывают тяжело больного человека, страдающего деменцией и другими заболеваниями), а также создать что-то стоящее после провала в 2015 году блокбастера "Фантастическая четверка".

"Смотреть на это безумие и этот хаос чертовски интересно", — считает Стив Понд, обозреватель из The Wrap.

"Картина, показанная на экране, не самая приятная, но зато не заскучаете", — прокомментировал Мик Ласаль из San Francisco Chronicle. — Скажем так, если следующий фильм Джоша Транка будет "Фантастическая четверка", то я не хочу его смотреть. Но если это будет такой же сумасшедший фильм, как "Лицо со шрамом", то я в деле".

"Это — не лучшая работа режиссера, но он, несомненно, попытался создать что-то яркое и смелое", — написал Джаред Мобарак из The Film Stage.

Не обошли вниманием и актерскую игру английского актера Тома Харди.

"Я считаю, что это его лучшее перевоплощение", – отметил в своей рецензии Джош Уилдинг.

"Эта работа Харди, не похожа на все то, что он делал до этого", — подчеркнул Брайан Труитт из USA Today.

"Все эти его рычания, крики и тики, похоже, он серьезно решил побороться за звание "Лучшего актера", — написала Лия Гринблатт в статье для Entertainment Weekly.