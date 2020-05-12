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Культура
2020-05-12T20:35
https://ria.ru/20200512/1571343566.html
В Сети появились первые отзывы о драме "Лицо со шрамом" с Томом Харди
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РИА Новости

В Сети появились первые отзывы о драме "Лицо со шрамом" с Томом Харди

20:35 12.05.2020
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© Vertical Entertainment, 2020Фильм "Лицо со шрамом"(2020)
Фильм Лицо со шрамом(2020)
© Vertical Entertainment, 2020
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сегодня в онлайн-формате состоялась мировая премьера драмы Джоша Транка "Лицо со шрамом" (Capone) с Томом Харди в роли легендарного гангстера Аль Капоне. В Сети уже появились первые отзывы зрителей и критиков.
На сайте Rotten Tomatoes лента получила низкие оценки. По "томатометру" она пока считается "гнилой". На сервисе Metacritic у драмы более нейтральные отметки — там мнения разошлись примерно поровну. На крупнейшей в мире базе данных о кинематографе IMDb "Лицо со шрамом" имеет рейтинг чуть выше среднего — 6,6 из 10 баллов.
Большинство критиков согласились с тем, что режиссеру удалось передать мрачную и неприятную атмосферу (все-таки в фильме показывают тяжело больного человека, страдающего деменцией и другими заболеваниями), а также создать что-то стоящее после провала в 2015 году блокбастера "Фантастическая четверка".
Кадр из фильма Лицо со шрамом
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"Смотреть на это безумие и этот хаос чертовски интересно", — считает Стив Понд, обозреватель из The Wrap.
"Картина, показанная на экране, не самая приятная, но зато не заскучаете", — прокомментировал Мик Ласаль из San Francisco Chronicle. — Скажем так, если следующий фильм Джоша Транка будет "Фантастическая четверка", то я не хочу его смотреть. Но если это будет такой же сумасшедший фильм, как "Лицо со шрамом", то я в деле".
"Это — не лучшая работа режиссера, но он, несомненно, попытался создать что-то яркое и смелое", — написал Джаред Мобарак из The Film Stage.
Не обошли вниманием и актерскую игру английского актера Тома Харди.
"Я считаю, что это его лучшее перевоплощение", – отметил в своей рецензии Джош Уилдинг.
"Эта работа Харди, не похожа на все то, что он делал до этого", — подчеркнул Брайан Труитт из USA Today.
"Все эти его рычания, крики и тики, похоже, он серьезно решил побороться за звание "Лучшего актера", — написала Лия Гринблатт в статье для Entertainment Weekly.
Фильм уже доступен для просмотра в Сети. Его можно посмотреть на многих стриминговых платформах.
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Культурафильмы 2020Аль КапонеКино и сериалыНовости культурыТом Харди (Эдвард Харди)
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