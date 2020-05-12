Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T03:46
https://ria.ru/20200512/1571343305.html
В СК передадут данные присылавших фото нацистов для "Бессмертного полка"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В СК передадут данные присылавших фото нацистов для "Бессмертного полка"

19:34 12.05.2020 (обновлено: 03:46 13.05.2020)
16939
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Организаторы "Бессмертного полка" передадут в Следственный комитет России данные граждан, которые присылали фото нацистов на участие в акции, сообщила глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
В этом году акция "Бессмертный полк" прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. "Волонтеры Победы" занимались модерацией заявок, поступавших на участие в акции.
Организаторы "Бессмертного полка" передадут в СК данные граждан, присылавших фото нацистов
Организаторы Бессмертного полка передадут в СК данные граждан, присылавших фото нацистов
Организаторы "Бессмертного полка" передадут в СК данные граждан, присылавших фото нацистов
В ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Амельченкова рассказала, что среди заявок были зафиксированы случаи оскорбления подвига советского народа. Так, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали портреты идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Неоднократно добровольцы блокировали заявки, в которых через фотошоп немецкого офицера "переодевали" в советскую военную форму.
"Все 646 IP-адресов, с которых пришли фотографии офицеров нацисткой Германии на "Бессмертный полк онлайн", будут переданы организаторами в Следственный комитет", — сказала Амельченкова.
Макс Фауст и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (слева направо)
10 мая, 16:03
На странице солдата "Бессмертного полка" появилось фото Гиммлера
Подобные поступки еще раз подтверждают, как важно "формировать уважительное отношение к исторической памяти" — как со стороны государства, так и со стороны некоммерческого сектора, отметила она. Глава "Волонтеров Победы" уточнила, что, являясь членом рабочей группы по внесению поправок в конституцию и общаясь с жителями разных регионов России, она часто слышала о значимости сохранения исторической памяти. Государство видит необходимость отражения этой ценности в главном законе страны, добавила Амельченкова.
"Так, в 67-й статье может появиться пункт, что Россия чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. А умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Если жители нашей страны поддержат новый проект конституции, это позволит закрепить данный приоритет и поможет создать мощную правовую основу, чтобы не возникало даже мысли поставить Гитлера и Геббельса в один строй с настоящими героями, которые спасли весь мир", — подчеркнула Амельченкова.
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк
10 мая, 18:0975 лет Великой Победы
Проект "Бессмертный полк онлайн" подвергается атакам хакеров
3968231517
Обсудить 5
Ольга АмельченковаБессмертный полкДень ПобедыСледственный комитет России (СК РФ)ГерманияОбщество
Рекомендуем
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Аппарат искусственной вентиляции легких Фаза-5-01 в палате реанимации и интенсивной терапии госпиталя ветеранов войн в Иркутске
Ученые нашли аномальные изменения в организме у зараженных коронавирусом
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в объединённом военном комиссариате Чертановского района Южного административного округа в Москве
Призывников с коронавирусом направят в специальные изоляторы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом Пескова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала статью FT o смертности от COVID-19 в России
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Власти Москвы назвали закупочные цены масок для продажи в метро
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине рассказали о сроках визита Зеленского в США
Российский предприниматель Дмитрий Босов
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Московские власти назвали цены на маски для продажи в метро
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
На Украине пригрозили санкциями "дочке" Сбербанка
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
В Севастополе временно отказались использовать ИВЛ из Екатеринбурга
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
Официальный интернет-портал государственных услуг
Портал госуслуг упал после обращения Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Тамбовской области за сутки 60 человек выздоровели от COVID-19
08:54РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
08:54В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
08:53В России провели более 5,9 миллиона тестов на коронавирус
08:52В Петербурге двух человек эвакуировали с балкона горящей квартиры
08:51В ЕБРР рассказали, что поможет России преодолеть кризис из-за пандемии
08:47S7 запустит прямой рейс из Владивостока в Анадырь
08:46Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
08:43Временное правительство Боливии ограничило свободу слова
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
Лента новостейМолния