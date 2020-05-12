В СК передадут данные присылавших фото нацистов для "Бессмертного полка"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Организаторы "Бессмертного полка" передадут в Следственный комитет России данные граждан, которые присылали фото нацистов на участие в акции, сообщила глава движения "Волонтеры Победы" Организаторы "Бессмертного полка" передадут в Следственный комитет России данные граждан, которые присылали фото нацистов на участие в акции, сообщила глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова

В этом году акция " Бессмертный полк " прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. "Волонтеры Победы" занимались модерацией заявок, поступавших на участие в акции.

Организаторы "Бессмертного полка" передадут в СК данные граждан, присылавших фото нацистов Организаторы "Бессмертного полка" передадут в СК данные граждан, присылавших фото нацистов

В ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Амельченкова рассказала, что среди заявок были зафиксированы случаи оскорбления подвига советского народа. Так, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали портреты идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Неоднократно добровольцы блокировали заявки, в которых через фотошоп немецкого офицера "переодевали" в советскую военную форму.

"Все 646 IP-адресов, с которых пришли фотографии офицеров нацисткой Германии на "Бессмертный полк онлайн", будут переданы организаторами в Следственный комитет", — сказала Амельченкова.

Подобные поступки еще раз подтверждают, как важно "формировать уважительное отношение к исторической памяти" — как со стороны государства, так и со стороны некоммерческого сектора, отметила она. Глава "Волонтеров Победы" уточнила, что, являясь членом рабочей группы по внесению поправок в конституцию и общаясь с жителями разных регионов России, она часто слышала о значимости сохранения исторической памяти. Государство видит необходимость отражения этой ценности в главном законе страны, добавила Амельченкова.