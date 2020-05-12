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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T19:26
https://ria.ru/20200512/1571342996.html
Эксперт рассказал о последствиях поспешного снятия карантина в США
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1036x0_80_0_0_5481dc691cfcac6aaf42a6fb1ad1e768.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о последствиях поспешного снятия карантина в США

19:26 12.05.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Поспешное снятие мер карантинного контроля грозит новыми вспышками коронавируса и в конечном итоге замедлит восстановление экономики, предупредил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
"Я опасаюсь, что если штаты, города или регионы, учитывая стремление возобновить экономику, не будут следовать требуемым нормам… будет спровоцирована вспышка коронавируса, которую мы не сможем контролировать. И, более того, вместо того, чтобы двигаться вперед, мы будем отброшены назад в наших усилиях по восстановлению", - сказал Фаучи, выступая по видеосвязи перед членами комитета по здравоохранению, образованию и труда сената конгресса США.
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Он подчеркнул, что считает необходимым подготовиться ко второй волне пандемии.
"Нет сомнения, когда вы свернете меры (карантинного контроля), буду появляться новые случаи", - сказал Фаучи, подчеркнув необходимость обеспечить "наличие возможностей ответить на неизбежное возникновение новых случаев".
"Я хочу надеяться, что мы будем лучше готовы ко второй волне", - сказал Фаучи.
Ранее он заявил изданию New York Times, что непоследовательное и преждевременное восстановление жизнедеятельности страны может привести к многочисленным вспышкам и летальным исходам.
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Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает необходимым скорейшее возобновление работы экономики страны: по его словам последствия экономического кризиса могут быть серьезнее, чем последствия пандемии коронавируса. Администрация Трампа возложила ответственность за конкретные шаги и сроки возобновления нормальной жизни на губернаторов штатов.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который анализирует и суммирует данные местных и федеральных властей, число заболевших коронавирусом в США превысило 1,3 миллиона человек, более 80 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
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