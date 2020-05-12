Москвичи смогут оформить спецпропуск через СМС

"Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 года, за исключением случаев оформления цифрового пропуска в соответствии с пунктом 4.5 настоящего порядка, осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и правительства Москвы, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 — для граждан России при условии сообщения серии и номера паспорта гражданина России", — говорится в документе.