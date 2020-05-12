Москвичи смогут оформить спецпропуск через СМС

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, где сохраняется SMS-сообщение как средство заказа пропуска, соответствующий документ опубликован на сайте мэра столицы.
"Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 года, за исключением случаев оформления цифрового пропуска в соответствии с пунктом 4.5 настоящего порядка, осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и правительства Москвы, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 — для граждан России при условии сообщения серии и номера паспорта гражданина России", — говорится в документе.
Ранее глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко сообщил, что оформление цифровых пропусков по SMS-сообщению отменят в Москве с 12 мая. По его словам, среди москвичей это "не самый востребованный канал", а пропуска горожане оформляют в основном на сайте.
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